04 апреля 2026 в 10:23

Украинские мошенники украли больше 1 млн у россиянина с ДЦП

Россиянин с ДЦП лишился более 1 млн рублей из-за мошенников с Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинские мошенники обманули россиянина-инвалида с диагнозом ДЦП на 1 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. Аферисты действовали от лица реальной компании, а позже их связь с Украиной подтвердилась при проверке IP-адресов. Парень рассчитывал купить новый автомобиль из-за границы, но остался без денег.

По данным канала, 27-летний Михаил из Иваново решил приобрести корейский SsangYong после новостей о скором повышении утилизационного сбора. Чтобы сэкономить, он обратился в фирму, которая занимается пригоном машин. Стоимость сделки составила более 1 млн рублей. Сумма для него значительная, поэтому он сначала проверил компанию, запросил документы и убедился, что она выглядит надежной. После этого Михаил согласился на покупку.

Менеджеры предупредили о возможных задержках на таможне из-за ажиотажа. Прошло несколько месяцев, но уведомлений в личном кабинете ФТС не появилось. Сроки постоянно переносили. Тогда Михаил связался с гендиректором и выяснил, что тот не имеет отношения к сотрудникам, с которыми он общался. Позже стало известно, что мошенники использовали данные реальной компании.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.

