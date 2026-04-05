05 апреля 2026 в 00:05

Синоптик озвучил, когда в Москву вернутся ночные заморозки

Леус: ночные заморозки вернутся в Москву к концу следующей недели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москву вернутся ночные заморозки ближе к концу следующей недели, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, самыми холодными днями новой недели станут четверг и пятница.

В ночь на понедельник небольшой барический гребень на короткое время прекратит осадки и понизит температуру. Днем же небо затянет облачность очередного, приближающегося с запада атмосферного фронта и вновь пойдут дожди, термометры покажут +8–10 градусов, — рассказал Леус.

Во вторник столица попадет в теплый сектор североатлантического циклона. Он сохранит кратковременные дожди и повысит температуру до +9–11 градусов. Среда станет последним относительно теплым днем недели. После этого начнется понижение температуры.

Синоптик подчеркнул, что до четверга ночных заморозков в Москве не ожидается. Минимальная температура будет варьироваться от нуля до +5 градусов. А вот в четверг и пятницу погоду сформирует северо-западная периферия циклона. Он принесет кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы. Ночью ожидаются слабые заморозки, днем — +6–8 градусов.

Первая холодная волна апреля закончится в воскресенье, 12 апреля. Уже обойдется без ночных заморозков, а днем столбики термометров легко превысят 10-градусную отметку. Теплая погода затянется практически до конца второй декады апреля.

Ранее сообщалось, что суббота, 4 апреля, в российской столице оказалась аномально теплой. Воздух прогрелся почти до +15 градусов по Цельсию, что соответствует климатической норме конца апреля.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
