ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:29

Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика

В китайском сафари-парке медведь напал на своего дрессировщика из-за еды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В одном из сафари-парков Китая штатное выступление едва не закончилось трагедией, когда во время циркового номера медведь напал на дрессировщика, передает RT. Агрессию хищника спровоцировал запах еды: зверь учуял в сумке у мужчины свежую морковь и яблоки, приготовленные для его поощрения.

На глазах у испуганных зрителей молодой гималайский медведь несколько раз сбил мужчину с ног, пытаясь завладеть мешком с едой. Дрессировщик не смог самостоятельно справиться с напором крупного животного, однако на выручку своевременно подоспели другие сотрудники парка, вместе им удалось отогнать хищника.

Администрация парка подтвердила факт инцидента, подчеркнув, что серьезных последствий удалось избежать. Ни дрессировщик, ни само животное в ходе потасовки не пострадали. В сафари-парке пообещали пересмотреть протоколы безопасности при проведении номеров с кормлением.

Ранее известный дрессировщик Александр Филатов едва не остался без пальца после укуса медведя. Врачи Кузбасской больницы скорой помощи имени М. А. Подгорбунского (ККБСМП) помогли избежать ампутации. Медведь укусил дрессировщика во время гастролей в Кемерово.

медведи
Китай
дрессировщики
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.