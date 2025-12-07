Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика В китайском сафари-парке медведь напал на своего дрессировщика из-за еды

В одном из сафари-парков Китая штатное выступление едва не закончилось трагедией, когда во время циркового номера медведь напал на дрессировщика, передает RT. Агрессию хищника спровоцировал запах еды: зверь учуял в сумке у мужчины свежую морковь и яблоки, приготовленные для его поощрения.

На глазах у испуганных зрителей молодой гималайский медведь несколько раз сбил мужчину с ног, пытаясь завладеть мешком с едой. Дрессировщик не смог самостоятельно справиться с напором крупного животного, однако на выручку своевременно подоспели другие сотрудники парка, вместе им удалось отогнать хищника.

Администрация парка подтвердила факт инцидента, подчеркнув, что серьезных последствий удалось избежать. Ни дрессировщик, ни само животное в ходе потасовки не пострадали. В сафари-парке пообещали пересмотреть протоколы безопасности при проведении номеров с кормлением.

Ранее известный дрессировщик Александр Филатов едва не остался без пальца после укуса медведя. Врачи Кузбасской больницы скорой помощи имени М. А. Подгорбунского (ККБСМП) помогли избежать ампутации. Медведь укусил дрессировщика во время гастролей в Кемерово.