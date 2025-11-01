Известный дрессировщик едва не лишился пальца после укуса медведя

Знаменитый дрессировщик в пятом поколении Александр Филатов едва не остался без пальца после укуса медведя, заявил в Telegram-канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. Однако, по его словам, врачи Кузбасской больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского (ККБСМП) помогли избежать ампутации.

Медведь укусил дрессировщика во время гастролей в Кемерово. У него были серьезно травмированы мягкие ткани большого пальца на правой руке.

Врачи начали лечение с перевязок, но состояние не улучшалось. Чтобы не допустить ампутации, пришлось оперировать. Хирурги Дмитрий Швец и Максим Истомин убрали часть мягких тканей и сгибательного сухожилия – это позволило сохранить палец, — рассказал министр.

Тарасов добавил, что пациенту назначили антибиотики. Дрессировщик уже находится дома, но впереди у него еще одно хирургическое вмешательство, которое позволит восстановить подвижность пальца. По словам министра, Филатов хочет сделать операцию в ККБСМП.

