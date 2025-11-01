Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:20

Известный дрессировщик едва не лишился пальца после укуса медведя

Кузбасские врачи спасли палец дрессировщику Филатову

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Знаменитый дрессировщик в пятом поколении Александр Филатов едва не остался без пальца после укуса медведя, заявил в Telegram-канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. Однако, по его словам, врачи Кузбасской больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского (ККБСМП) помогли избежать ампутации.

Медведь укусил дрессировщика во время гастролей в Кемерово. У него были серьезно травмированы мягкие ткани большого пальца на правой руке.

Врачи начали лечение с перевязок, но состояние не улучшалось. Чтобы не допустить ампутации, пришлось оперировать. Хирурги Дмитрий Швец и Максим Истомин убрали часть мягких тканей и сгибательного сухожилия – это позволило сохранить палец, — рассказал министр.

Тарасов добавил, что пациенту назначили антибиотики. Дрессировщик уже находится дома, но впереди у него еще одно хирургическое вмешательство, которое позволит восстановить подвижность пальца. По словам министра, Филатов хочет сделать операцию в ККБСМП.

Ранее сообщалось, что владелец крупной винодельни Павел Швец заразился бешенством после укуса куницы, пробравшейся ночью в дом через открытое окно. Во сне он принял животное за своего шпица, но, включив свет, увидел куницу на одеяле и выгнал ее на улицу. Утром предприниматель обратился к врачам и получил прививку. Позже он поймал ту же куницу на винодельне. Анализы подтвердили наличие бешенства.

медведи
укусы
дрессировщики
цирк
