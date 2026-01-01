Россиянин не вошел в топ-10 в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин не вошел в топ-10 в гонке преследования на «Тур де Ски» Россиянин Коростелев занял 12-е место на «Тур де Ски» в Италии

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на 20 километров в рамках соревнований «Тур де Ски». Дистанция преодолевалась классическим стилем.

Коростелев прошел трассу за 47 минут 55,5 секунды. Он уступил победителю, норвежцу Йоханесу Клебо, почти две минуты.

Ранее главный тренер российской сборной Егор Сорин столкнулся с провокацией на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. По его словам, украинский коллега в агрессивной форме потребовал объяснений его присутствия на стадионе, снимая происходящее на телефон. Сорин отметил, что проигнорировал попытку спровоцировать конфликт. Он пояснил, что находится на турнире в статусе зрителя, что не запрещено правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS).

До этого лыжница Дарья Непряева заняла 27-е место в гонке на 10 километров классическим стилем в рамках «Тур де Ски». Она преодолела дистанцию за 26 минут 56,2 секунды. Победительница, норвежка Астрид Слинд, опередила россиянку на 1 минуту 22,5 секунды. Второе место заняла австрийка Тереза Штадлобер, а третье — американка Джессика Диггинс.