Сорин рассказал о конфликте с украинским тренером на «Тур де Ски» Тренер Сорин столкнулся с провокацией в Италии на этапе «Тур де Ски»

Тренер российской сборной Егор Сорин столкнулся с провокацией на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, передает RT. Он сообщил, что украинский коллега в агрессивной форме потребовал от него объяснений присутствия на стадионе, снимая все на телефон.

Я услышал за спиной русскую речь. Типа, что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл? Поворачиваюсь — вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру. Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику, — рассказал Сорин.

Тренер отметил, что проигнорировал попытку спровоцировать конфликт со стороны украинца. Он пояснил, что находится на турнире в статусе зрителя, что не запрещено правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее Сорин назвал решение ФЛГР по делу Александра Большунова справедливым, подчеркнув недопустимость подобных нарушений. По его мнению, серьезный инцидент, приведший к травме другого лыжника, требовал обязательного наказания. Президиум федерации отстранил Большунова от участия в соревнованиях до полного восстановления пострадавшего от его действий Александра Бакурова.