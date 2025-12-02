Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:05

Тренер сборной России по лыжам объяснил решение по инциденту с Большуновым

Сорин: Большунов наказан за нарушение, которое привело к травме человека

Егор Сорин Егор Сорин Фото: Иван Михайлов/РИА Новости
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вынесла справедливое решение в инциденте с Александром Большуновым, заявил в разговоре с NEWS.ru старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин. Он отметил, что оставление этого момента без наказания стало бы плохим прецедентом на будущее.

Президиум ФЛГР так решил. Была причина, чтобы люди так высказывались. Большунов допустил серьезное нарушение, которое привело к травме человека. Это не должно было остаться безнаказанным, иначе это был бы плохой прецедент на будущее, — сказал Сорин.

Ранее сообщалось, что Большунов не сможет принимать участие во всероссийских соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова. Конфликт между спортсменами произошел 29 ноября.

Гонка завершилась падением Большунова после борьбы с Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым.

лыжные гонки
Александр Большунов
конфликты
отстранение
