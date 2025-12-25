Новый год — 2026
Томатная гранита с граппой: самый смелый десерт-дижестив

Томатная гранита с граппой: самый смелый десерт-дижестив
Приготовьте томатный чай: залейте 2 ст. ложки зеленого чая листового 400 мл кипятка, настаивайте 5 минут. Процедите, добавьте 300 мл томатного сока прямого отжима, 70 г меда и щепотку молотого душистого перца. Размешайте до растворения меда, охладите. Влейте 80 мл граппы, перемешайте. Перелейте в контейнер для заморозки и уберите в морозилку на 3-4 часа, каждые 40 минут разбивая кристаллы вилкой. Подавайте в широких бокалах, посыпав мелкой кристаллической черной солью и свежемолотым черным перцем. Сверху украсьте тонким кружком вяленого черри. Контраст ледяной текстуры, сладости томата, тепла алкоголя и солено-пряного акцента создает смелый и современный десерт-дижестив.

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!

Ранее мы писали про фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно

