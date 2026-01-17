Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 19:10

Пожар на КПП унес жизни двух человек

Два человека погибли при пожаре на базе в Сургуте

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два человека погибли при пожаре на производственной базе в Сургуте, передает региональная прокуратура. Там уточнили, что на место происшествия прибыл прокурор города Марат Тубеев. Проводится проверка, результаты которой проконтролирует прокуратура.

17 января 2026 года произошло возгорание в помещении контрольно-пропускного пункта, расположенного по ул. Аграрной, 10/1, в г. Сургуте, — сказано в сообщении.

Ранее двое мужчин 1954 и 1956 годов рождения погибли при пожаре в поселке Любино Омской области. Сообщалось, что погибшие проводили в доме ремонтные работы. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

До этого в удмуртской деревне Большое Волково Вавожского района при пожаре погибли девятилетний мальчик и его 77-летняя бабушка. Загорелось одноэтажное кирпичное здание и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Также сотрудники экстренных служб обнаружили 46-летнюю женщину с ожогами лица.

Сургут
пожары
погибшие
жертвы
