Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери

Уроженка Сургута Анна рассказала в интервью проекту «Несломленные», как на протяжении 11 лет жила под гнетом отчима-педофила. Все издевательства в семье продолжались с молчаливого согласия родной матери. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Принц из Канады

Аня родилась в ХМАО в 1995 году в семье «православного психолога» и мужчины, который «занимался непонятными делами», характерными для 1990-х. Мама Ани увлекалась экстрасенсорикой и фактически состояла в местной секте, созданной на базе центра нетрадиционной медицины.

Отношения в семье не ладились. Девочка постоянно была свидетелем родительских скандалов. Когда ей исполнилось семь лет, папа ушел из семьи. Но уже спустя год на его место пришел другой мужчина.

«Когда мне было восемь лет, мама познакомилась онлайн с моим отчимом. Они познакомились в какой-то игре-пятиминутке, обменялись контактами. Он жил в этот момент в Канаде, но сам он русский. И через какое-то время он приехал к нам из Канады в Сургут. Я, естественно, рада, тут заморский принц приехал, и мама счастлива. Он мне привозит всякие подарки крутые», — делится Анна.

Отчим постепенно превратился в домашнего тирана: сначала приказывал убираться и готовить, потом запирал девочку в комнате на часы с нерешенной математической задачей. Именно подобный повод стал предлогом для того, чтобы мужчина впервые показал свои педофильские наклонности.

«Я какую-то задачку не могла решить касательно там миллилитров, литров. Мне было, может, лет 9–10. Он мне сказал раздеться полностью и сесть в ванну. Взять емкости и сидеть, переливать. И он сидел рядом, смотрел», — вспоминает девушка.

С тех пор мужчина то и дело говорил падчерице раздеться, ссылаясь на температуру воздуха в доме.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Молитвы между ударами ремня

Когда Ане было 12 лет, семья переехала в Торонто. Здесь религиозность обернулась тотальным контролем. Ане приказали называть отчима папой — несмотря на существование родного отца. Каждые выходные — длительная поездка в церковь, многочасовая служба в положении стоя, а по возвращении домой — наказание: «покаянный канон» и земные поклоны — сначала 30, потом 50, потом 100.

За малейшую провинность Аня могла стоять часами в кабинете отчима и объяснять, «почему она плохая». Отчим блокировал сайты для общения (в Канаде тогда был MSN), запрещал гулять, выливал на спящую девочку таз воды «ради смеха». Однажды, оставшись с 13-летней Аней наедине, он лег к ней в кровать, рассказал, как «лишил девственности девочку», щекотал живот, имитируя прикосновения, а затем перешел к ягодицам.

Мужчина трогал падчерицу постоянно. Особенно когда она мыла посуду, он часто подходил потрогать девочку за ягодицы. В подростковом возрасте мужчина комментировал рост груди и предсказывал падчерице «приятные ощущения между ног».

Когда родилась сестра, 14-летняя Аня стала няней: кормила, гуляла с коляской, ухаживала за домом. В 16 — родился брат, и на нее легла вся тяжесть бытовой работы: готовка отчиму, сон с двумя детьми на руках. При этом все сопровождалось обязательными вечерними молитвами, чтением Евангелия и субботне-воскресными церковными поездками.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Ты сама виновата»

Кульминацией стал июньский день, когда Аня училась в 10 классе. Она прогуляла последний урок, чтобы с одноклассником съесть пиццу. Но учительница позвонила родителям и пожаловалась на девочку.

Отчим позвонил падчерице и поставил ультиматум: через час домой — или будут последствия. Девушка физически не успевала — дорога занимала полтора часа.

Когда Аня вошла в дом, отчим с ходу достал ремень, чтобы избить девочку. Бляха попала в глаз. Аня упала на пол к ногам матери и прошептала: «Мам, помоги, пожалуйста». Та ответила хладнокровно: «Ты сама виновата».

Отчим потащил девушку наверх, швырнул на кровать и приказал снять трусы, чтобы проверить, девственница ли она. Анна вспоминает, что в тот момент ее всю трясло от страха. Она сняла белье и бросила его в сторону мужчины.

Позже он перестал закрывать дверь в туалете, подслушивал Аню в душе, забегал к ней туда — а мать, узнав об этом от подруги, оправдывала его: «Они вместе забегали, это весело».

Однажды он рассказывал при жене и дочери о своем «стояке» на работе. Когда Аня пожаловалась матери на постоянные прикосновения к ягодицам, та «поговорила» с отчимом, но это никак не повлияло на ситуацию.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Университет стал спасением

В 19 лет Аня закончила школу на отлично и поступила сразу в три университета на медсестринское дело — включая тот, где из 4500 заявок брали лишь 500 человек. Университет стал спасением — она уезжала в пять утра, возвращалась в 10 вечера. Дома почти не бывала.

Семья вернулась в Россию из-за навязчивых разговоров родителей об апокалипсисе. Они были уверены, что вскоре «всю Америку затопит». Аня познакомилась с будущим мужем — выпускником православной гимназии, которого мать одобрила.

Но отчим вернулся через три месяца с другими планами: сделать девушку сиделкой для своего парализованного после инсульта отца и одновременно секретаршей на его работе.

Узнав о парне Ани, он допытывался: «Вы целовались?» — и устроил скандал. Когда он снова швырнул Аню об пол, та в истерике бросилась читать молитву. Родители стояли над ней и глумились: «О, молитвенница нашлась».

Мама оставила без жилья

Вскоре девушка после очередного скандала сбежала из дома. В тот вечер отец снова потрогал ее за ягодицы и она впервые ответила ему: «Ну ты же папа, тебе нельзя так делать».

Мужчина пришел в бешенство от этого и крикнул: «Что, ему можно, а мне нельзя?!» — имея в виду избранника Ани. В итоге девушка после очередной потасовки надела шубу, не стала застегивать сапоги и выбежала из квартиры на 30-градусный мороз. После она позвонила своему молодому человеку, с которым в итоге начала жить в браке.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Время после свадьбы стало кратковременной передышкой для Анны. На торжество даже пришли мать и отчим. Но после этого родители снова перестали общаться с девушкой, пока мать не заболела раком.

Связь с дочерью стала для матери источником дохода. Дочка присылала матери деньги, вырученные с доходов онлайн-школы английского языка, которую она открыла. Мать пошла на поправку и после выздоровления через суд выписала Аню из квартиры в Сургуте, продала недвижимость и уехала в Москву.

Тогда Аня решила сказать матери правду — о насилии со стороны отчима и его педофильских наклонностях. Та ответила: «Это в твоих глазах было». В довесок женщина выдумала, что дочка сама ходила при мужчине в бюстгальтере.

«Она говорит, что он Христос в семье, и он главный. И предать Христа нельзя, он превыше детей», — говорит Анна.

Сейчас девушка больше не верит в Бога, на протяжении трех лет посещает психотерапевта и ведет блог, в котором наконец-то решила рассказать свою историю.

