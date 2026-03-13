Россия готова восстановить авиасообщение с Кубой, но при одном условии Никитин: авиасообщение с Кубой зависит от логистики дозаправки

Возобновление авиарейсов между Россией и Кубой упирается в вопрос дозаправки самолетов, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ИС «Вести». Он пояснил, что ведомство стремится избежать возможных рисков, связанных с политической обстановкой.

Здесь все зависит только от возможности дозаправки наших самолетов. То есть или на Кубе надо заправиться, или иметь точку дозаправки где-то рядом. С учетом в целом той ситуации, которая есть, пока мы боимся рисковать, потому что до конца не понимаем, как будет выстраиваться и в Венесуэле дальнейшая политика, и в других странах, — сказал Никитин.

Тем временем МИД России снова рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию, если они не являются жизненно необходимыми. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, в ФРГ сложилась крайне враждебная среда, где любые действия властей направлены на дискриминацию россиян и русскоязычных соотечественников.

До этого россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.