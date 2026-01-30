Хотел откупиться? Модель с пробитой головой не идет на мировую с абьюзером

Краснодарская модель Анжелика Тартанова, которой предстоит операция по установке титановой пластины в череп, заявила, что не намерена прощать бывшего партнера и будет добиваться реального наказания. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Переписывалась с сыном из реанимации?

История Анжелики прогремела в российских СМИ в конце 2025 года. Сначала девушка пропала без вести в Москве, и кубанские родственники начали поиски. Затем модель нашли в тяжелом состоянии в одном из стационаров столицы.

Анжелику госпитализировали в ночь с 22 на 23 ноября и экстренно сделали операцию. Девушке пришлось провести трепанацию черепа, чтобы устранить внутренние гематомы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В это же время 16-летний сын писал ей сообщения и получал ответы. Следствие предполагает, что смартфон остался в руках бывшего партнера Анжелики Дмитрия. Незадолго до трагедии девушка решила уйти от избранника и сняла себе отдельную квартиру.

Что было в злополучный день, Анжелика почти не помнит. Более того, она с трудом узнает квартиру, которую сняла, чтобы скрыться от Дмитрия.

Ранее судим

41-летний бизнесмен Дмитрий Кузьмин сейчас находится под домашним арестом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Изначально фигуранту, находящемуся под домашним арестом, инкриминировали причинение тяжкого вреда. Однако после того, как в СМИ появилась информация о систематическом насилии и издевательствах в отношении модели, управление СКР изучило эти данные и ужесточило обвинение.

Известно, что ранее подозреваемый уже был судим. В прошлом он был осужден за разбой в Барнауле и получил условный срок.

Дал денег

Ранее в СМИ адвокат подозреваемого заявил, будто дело может ограничиться мировым соглашением после выплаты компенсации. Родные модели подтвердили: деньги от обвиняемого действительно были приняты, но исключительно на лечение. В остальном и Анжелика, и ее близкие настаивают, что мужчина должен понести реальное наказание.

«Он дал денег. Но ни о каком мировом соглашении не может быть речи. Суда-то еще не было!» — говорит сестра пострадавшей Анастасия в комментарии «КП-Кубань».

Полученные средства лишь частично покрывают ущерб, а сам Дмитрий должен понести уголовную ответственность за покушение на убийство. Пока подследственный находится под домашним арестом.

