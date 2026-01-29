Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 20:01

Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Группа подростков открыла огонь в ТЦ «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге. Ранена посетительница. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Попали в правую щеку

Инцидент произошел вечером 28 января. По данным РЕН ТВ, один из юношей стоял у входа в здание и стрелял вглубь центра. Случайной посетительнице ранили правую щеку. После стрельбы подростки скрылись.

Спустя примерно 15 минут на месте была скорая, еще через полчаса приехала полиция. Пострадавшая рассказала, что перед тем, как почувствовать боль, видела рядом подростков. В руках одного из них был пистолет.

«Отнекивались, будто не они»

Как пишет «Фонтанка», позже выяснилось, что ребят знает и инспектор по делам несовершеннолетних, и оперативники уголовного розыска. Пистолет, по предварительным данным, был в руках 15-летнего подростка.

«Мальчишки играли между собой, стрелялись. В девушку попали случайно — она проходила мимо, ей попали в щеку. Она сначала не поняла, что происходит, начала оглядываться и увидела этих парней с пистолетом. Потом зашла в ТЦ и обратилась к уборщице, она отвела ее к охране, те вызвали скорую и пообщались с парнями. Подростки отнекивались, якобы это не они стреляли», — поделился охранник подробностями произошедшего с изданием 78.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Если данные СМИ о том, что основному подозреваемому 15 лет, верны, то он избежит наказания. Ответственность по этой статье наступает в возрасте 16 лет.

«Я уже на учете, что мне терять?»

Очевидица, которая присутствовала в момент потасовки, рассказала 78.ru о том, что ей удалось поговорить с одним из участников дебоша. По словам девушки, все произошло из-за того, что подростки украли что-то съедобное в одном из магазинов.

«Я спросила, почему они себя так ведут, чего им не хватает. На что мне один мальчик ответил, что ему не хватает воспитания, его родители постоянно на работе и только недавно получили гражданство», — поделилась очевидица.

Она утверждает, что подросток в том числе заявил ей: «Я уже состою на учете в детской комнате полиции, что мне терять?»

происшествия
криминал
уголовные дела
дети
Россия
подростки
Санкт-Петербург
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
