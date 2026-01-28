«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги

В Сургуте местного главврача обвинили в домогательствах. При этом появилась группа коллег, которые вступились за мужчину. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Аборт без анестезии?

Имя главврача городской клинической больницы Сургута Михаила Курносикова появилась в сводках происшествий еще в марте 2025 года. В городских сообществах писали, будто бы доктор проводит женщинам аборты без анестезии, пишет «Югорский снегирь». На жалобы персонал отвечает пациенткам, что им следует «закрыть рот и не устраивать цирк».

Курносиков — оперирующий акушер-гинеколог. Его профессиональный стаж составляет 30 лет. Его рейтинг на портале «Про Докторов» — 3,8/5. Он составлен на основе 21 отзыва.

После ряда обвинений департамент здравоохранения Югры все-таки начал проверку в медучреждении.

«Департамент здравоохранения Югры проведет проверку по публикациям СМИ. Также служебную проверку проводит и само медицинское учреждение», — сообщали в ведомстве.

Задавал пикантные вопросы

Как пишет «Югорский снегирь», информация с обвинениями в изнасиловании появилась в местных пабликах Сургута. Анонимные бывшие сотрудницы СГКБ, по данным портала, рассказали, будто Курносиков задавал им пикантные вопросы, трогал за грудь, а одну из них и вовсе изнасиловал. После чего та молча уволилась.

Паблик «ЧП СУРГУТ» пишет со ссылкой на слова бывшей сотрудницы, что та обвиняла экс-начальника в нарушении субординации — тот мог позвонить ночью с вопросом, «спит она или трахается». По данным других источников, мужчина поставил условие, что все пациентки должны ходить по отделению без трусов и лишь в халатах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«С юмором, но без пафоса»

Тем временем собралась инициативная группа коллег медика, которая выступила в его защиту. Также Курносикова поддержали некоторые пациентки, которые успешно лечились у доктора.

Сам Курносиков отказался комментировать новые обвинения, прозвучавшие в его адрес. При этом «Югорский снегирь» связался с источником в системе здравоохранения, который уточнил, что доктор не планирует добиваться возбуждения дела о клевете.

«Врачи склоняются к версии о клевете, считают, что кто-то „заказал“ очередной скандал после истории с абортами „на живую“. Сам главврач игнорирует необоснованный оговор, иск подавать не планирует. А пока в соцсетях обсуждают обвинение, бывшая медсестра, о которой идет речь, остается в тени», — заявил источник.

Также информатор списал претензии к доктору на специфическую манеру общения с коллегами.

«Те, кто давно работает с Курносиковым, привыкли к его манере общения. С юмором, но без пафоса», — добавил источник.

