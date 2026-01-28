«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?

Следователи завели уголовное дело о хулиганстве после того, как подросток ударил девочку в школе в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области. NEWS.ru рассказывает о подробностях происшествия.

Продолжила учиться

Все началось с распространения в социальных сетях видеоролика, где видно, как юноша ударил по лицу девочку. Школьница после этого упала на пол и потеряла сознание. Оказалось, что видео сняли днем 22 января.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Аксайскому району следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Также в дело вмешалась прокуратура. А глава района Константин Доморовский заявил, что случай обсудят 29 января на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что ранее подросток, нанесший удар, на учете в КДН не состоял.

После происшествия учитель вызвала медработника, который осмотрел ребенка. Медик следов побоев не обнаружил, девочка вернулась в класс и продолжила обучение.

Травят из-за гибели отца

Незадолго до новости о возбуждении дела руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил об официальном обращении в Следственный комитет по факту травли и избиения школьницы. СМИ писали со ссылкой на мать пострадавшей, что девочку травят в школе на фоне гибели ее отца в зоне спецоперации на Украине.

«Моя дочь рассказала, что в школе ее регулярно оскорбляют и говорят, что у нее нет отца. И она говорила одноклассникам, что ее папа не ушел из семьи. Я так понимаю, что зачинщиком травли является один мальчик, он же ее и ударил», — рассказала женщина.

По ее словам, девочка обращалась за помощью к классной руководительнице, но та ограничилась лишь формальной просьбой прекратить издевательства.

Могла не реагировать

О случившемся мать узнала не от администрации школы, а от инспектора ПДН, который вызвал ее на беседу после обнаружения записи в сети.

Вскоре с семьей связалась мать обидчика. Она признала вину сына, но вместе с тем заявила, что девочка «тоже виновата, потому что могла не реагировать на оскорбления», и попросила не обращаться в полицию.

Теперь девочка избегает общения с одноклассниками. Мать боится отпускать дочку в школу.

Сама спровоцировала?

Директор школы Михаил Воробьев вовсе настаивает, что девочка была провокатором, пишет Telegram-канал «Ростов главный». С его слов, девочка грубо и нецензурно высказывалась в адрес подростка.

По словам директора, сейчас «острых проблем» в школе нет. Мальчик сожалеет о содеянном. Девочка, как отметил директор, после избиения с улыбкой заявила, что чувствует себя хорошо, готова продолжать обучение и не высказывает претензий.

Покушение на убийство

Депутат Госдумы Нина Останина вовсе настаивает, что дело должно рассматриваться как покушение на убийство. По ее оценке, подросток специально поджидал жертву, чтобы публично применить насилие.

«Повторяю: речь идет о фактическом терроре, тем более ужасном в связи со своей „рутинизацией“. Соответственно, возникает вопрос: куда смотрят администрация школы, психологи, воспитатели, правоохранительные органы!? На их глазах, по сути дела, убивают ребенка — и физически, и ментально. Сегодня же как председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обращусь в соответствующие инстанции (лично я, просмотрев видео, усматриваю в случившимся покушение на убийство, причем с особой жестокостью)», — пишет Останина в Telegram-канале.

