«Скидываешь дикпик малолетке»: педофила заставили танцевать под «Я русский»

В Иркутске группа молодых людей сняла видеоролик, в котором поглумилась над 22-летним мужчиной, который пришел на свидание с 15-летней школьницей. NEWS.ru рассказывает об очередных последователях правого активиста Максима Марцинкевича в России.

«Сибирский кулак»

Авторы видео, опубликованного 22 января в аккаунте «Логово Делви», — трое активистов, один из которых прячет свое лицо за балаклавой. Зачинщик инициативы — татуированный молодой человек в очках, который и называет себя Делви.

В момент, когда в кадре появляется 22-летняя «добыча» охотников на педофилов, Делви представляется создателем местной общественной патриотической организации «Сибирский кулак». Для проведения «социального эксперимента» — как это сами называют авторы ролика — активисты сняли квартиру.

По их словам, на место должны были явиться двое мужчин, списавшихся с их «наживкой». Но пришел только один. В пакете, который у него обнаружили при себе, было несколько бутылок алкоголя.

«Пиво хотел попить. Они употребляют сами сейчас. Вообще, молодежь разгульная», — говорит 21-летний мужчина в кадре.

Заставили танцевать под «Я русский»

При этом он продолжает настаивать, что не планировал вступать в половой контакт с предполагаемой девушкой. Но активисты прикладывают скрины из переписки с подставного аккаунта. Мужчина по просьбе «15-летней собеседницы» скидывал ей фото своего полового органа. В свое оправдание он заверял, что делал это не по своей инициативе.

«Да какая разница! Ты настолько слабый человек, что тебя может просто спровоцировать малолетняя девочка на то, чтобы ты скинул свой [член]», — возмущается один из активистов.

После непродолжительной беседы вигиланты заставили молодого человека отжаться 50 раз и поприседать. Затем его посадили на диван, накинули на голову кухонное полотенце и дали в руки половник, потребовав говорить в него, как в микрофон.

Под запись молодого человека заставили признать, что проведенная с ним воспитательная беседа была эффективной и он больше не будет растлевать малолетних девочек. Напоследок его заставили станцевать под песню SHAMAN «Я русский».

«За светлое будущее наших детей»

Активист Делви в начале видео анонсировал тур «Ему же всего 15», где планирует ловить педофилов на анкеты мальчиков.

«Мы боремся не только с этими [деторастлителями], но мы боремся за светлое будущее наших детей. Их отцы воюют, отдают жизнь, а мы занимаемся в тылу защитой их детей», — убеждает активист.

В том числе во время интервью с героем своего ролика активисты интересовались, почему он не отправился на СВО. Тот заявил, что хотел заключить контракт, но его родители были против.

«Ты понимаешь, что это могла быть девочка того, кто сейчас там, на передке? Ты понимаешь это? Почему ты сейчас тут, в тылу, скидываешь свой голый член малолетке, ты че, угораешь?» — ругался активист на пойманного растлителя.

Выпуск на YouTube-канале «Логово Делви» вышел с заголовком «Трусливый слизняк». Это пока первое полноформатное видео на канале. До этого на нем публиковались рилсы активиста из Барнаула, который тоже занимается «охотой на педофилов».

