Позвал курсанта в баню и сел на 8 лет: на Урале прошел суд над офицером

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему воспитателю Екатеринбургского суворовского военного училища. Его обвинили в сексуальном насилии двое воспитанников. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Двое пострадавших

Воспитателя суворовского училища Владимира Щекотова задержали еще 30 сентября 2024 года, после чего отправили под домашний арест. На тот момент 57-летнего офицера заподозрили в половой связи с 16-летним воспитанником.

Позже стало известно, что курсант — не единственная жертва растлителя. О насилии со стороны мужчины также рассказал выпускник учебного учреждения, он выступил в суде как свидетель.

Пригласил в баню

Следствие установило, что растлитель пригласил юношу к себе домой в коттеджный поселок, чтобы сходить в баню. Злоумышленник принял подростка в гостях и в итоге надругался над ним.

Когда началось уголовное разбирательство, администрация заведения тут же удалила имя Щекотова с сайта училища. Мужчина был уволен.

Вину не признал

Против офицера в отставке завели дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Сам он вину так и не признал. В итоге суд решил, что Щекотов отправится в колонию общего режима на восемь лет.

«Чкаловский районный суд города Екатеринбурга признал Владимира Щ. виновным по п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После освобождения ему будет ограничена свобода сроком на один год шесть месяцев. Кроме того, Владимир Щ. обязан выплатить потерпевшему 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — рассказали в пресс-службе судов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ближайшие две недели Щекотов и его защита могут обжаловать решение.

Учил товариществу

В открытых источниках можно найти упоминания о деятельности воспитателя. К примеру, в 2016 году он проводил встречу с учениками школы № 105.

«Владимир Викторович Щекотов и Вячеслав Анатольевич Алтарёв — воспитатели учебного курса. Они рассказали о важности таких слов, как воинский долг, честь и отвага. Приводя примеры, они отметили, что будущие офицеры, а именно ими и становятся выпускники училища, должны воспитывать в себе многие важные качества: дисциплину, ответственность, товарищество», — говорится в публикации.

