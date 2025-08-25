Учил товариществу: офицер изнасиловал курсанта в коттедже

На Урале под суд пойдет воспитатель суворовского училища. Как минимум двое воспитанников обвинили мужчину в домогательствах. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Оставили под домашним арестом

В Екатеринбурге до 30 сентября арестовали воспитателя суворовского училища Владимира Щекотова. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.

«По версии следствия, обвиняемый пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе домой, где совершил в отношении него действия сексуального характера. Суд избрал в отношении Щекотова меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 сентября 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Разбирательство ведет Чкаловский районный суд. По инкриминируемой статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пригласил курсанта в гости

Telegram-канал «Оперативный обзор» писал, что инцидент произошел 29 июля. По данным канала, 57-летний Щекотов пригласил 16-летнего курсанта к себе домой в коттеджный поселок, где склонил его к интиму.

По данным канала, курсант — не единственная жертва педагога. «Оперативный обзор» пишет, что также мужчина приставал к одному из выпускников заведения. Офицер отрицает свою вину.

Сейчас на сайте найти имя воспитателя невозможно. Новый учебный год в училище начнется без него.

Учил товариществу

В открытых источниках можно найти упоминания о деятельности воспитателя. К примеру, в 2016 году он проводил встречу с учениками школы № 105.

«Владимир Викторович Щекотов и Вячеслав Анатольевич Алтарёв — воспитатели учебного курса. Они рассказали о важности таких слов, как воинский долг, честь и отвага. Приводя примеры, они отметили, что будущие офицеры, а именно ими и становятся выпускники училища, должны воспитывать в себе многие важные качества: дисциплину, ответственность, товарищество», — говорится в публикации.

Читайте также:

«Если гулять, то с мужем»: экс-боец СВО изнасиловал и утопил молодую мать

Мигрант изнасиловал 86-летнюю пенсионерку: что известно об уголовном деле?

Зоофил снимал детское порно: 200 девочек стали жертвами педагога-извращенца

Изнасиловал с пакетом на голове: «лох» сбежал с СВО и убил девочку