Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:43

На биатлонной «Рождественской гонке» почтят память Баккена

«Рождественская гонка» начнется с минуты молчания в память о Баккене

Сиверт Баккен Сиверт Баккен Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
Биатлонная Рождественская гонка — 2025 в немецком Гельзенкирхене начнётся с минуты молчания в память о погибшем норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, пишет NRK. За сборную Норвегии выступят Матс Эвербю и Юни Арнеклейв, которая состояла в отношениях с Баккеном до 2024 года. По их словам, они хотели отказаться от участия, но потом решили этого не делать из уважения к покойному коллеге.

Мы хотим почтить память и сохранить в памяти этого преданного своему делу и замечательного человека. Именно этого хотел бы и Сиверт, — приводит слова Арнеклейв источник.

Ранее Олимпийский комитет Норвегии заявил, что не рекомендует использовать симуляторы высоты для спортсменов. Такое обращение стало реакцией на смерть Баккена.

До этого стало известно, что когда Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска. В Норвежской ассоциации биатлона отметили, что пока неясно, для чего спортсмен ее использовал.

Между тем терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин считает, что биатлонист мог умереть из-за отравления углекислым газом. По его словам, существует вероятность неисправности маски.

биатлон
смерти
Германия
Норвегия
