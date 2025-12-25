Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 03:42

В Норвегии раскрыли новые подробности смерти биатлониста Баккена

В момент смерти на биатлонисте Баккене была надета гипоксическая маска

Сиверт Баккен Сиверт Баккен Фото: IMAGO/Harald Deubert/Global Look Press
Когда трехкратный чемпион Европы по биатлону Сиверт Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска, сообщила пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона. Там отметили, что пока неясно, для чего спортсмен ее использовал.

На момент обнаружения тела на Сиверте Баккене была надета гипоксическая маска. Норвежская ассоциация биатлона пока не знает обстоятельств приобретения и использования этой маски. В ближайшие дни организация постарается получить более точную информацию, — сказано в заявлении.

Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни. Спортсмен был найден мертвым в гостиничном номере в Италии. Причина смерти пока не установлена. Указывалось, что результаты вскрытия тела биатлониста будут доступны после рождественских праздников в Европе.

Баккен является трехкратным чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира. В последний раз он выходил на старт 21 декабря в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции, где занял 20-е место.

Ранее на 97-м году жизни умер бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин. Он руководил диппредставительством в Ханое с 1986 по 1990 год.

До этого стало известно о смерти британского певца и автора песен Криса Ри. Музыканту было 74 года. Пика популярности он достиг в конце 1980-х годов после выхода альбома The Road to Hell (1989). Композиция Ри Driving Home for Christmas (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен.

