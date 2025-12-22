Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:26

Умер известный британский певец

На 75-м году жизни скончался певец Крис Ри

Крис Ри Крис Ри Фото: POP-EYE/Ben Kriemann/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Британский певец и автор песен Крис Ри умер на 75-м году жизни, сообщает телеканал Sky News. О смерти исполнителя сообщила его семья.

Певец Крис Ри, известный своими хитами, в том числе Driving Home For Christmas, скончался в возрасте 74 лет, сообщил представитель его семьи, — говорится в сообщении канала.

Пика популярности он достиг в конце 1980-х годов после выхода альбома The Road to Hell (1989). Композиция Ри Driving Home for Christmas (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен.

Ранее стало известно, что фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates Томас Линдберг скончался в 53 года. Музыкант, также известный как Томпа и Goatspell, долгое время боролся с раком полости рта и неба, проходя лечение, включая удаление части неба и лучевую терапию.

Кроме того, в клубе авторской песни имени Валерия Грушина сообщили, что известный бард Александр Жаров ушел из жизни 7 сентября после долгой болезни. Музыканту было 68 лет, причины смерти не уточняются.

умершие
музыканты
Британия
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал четкий сигнал США из-за бесчинств в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Стало известно, сколько компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.