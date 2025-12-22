Умер известный британский певец

Британский певец и автор песен Крис Ри умер на 75-м году жизни, сообщает телеканал Sky News. О смерти исполнителя сообщила его семья.

Певец Крис Ри, известный своими хитами, в том числе Driving Home For Christmas, скончался в возрасте 74 лет, сообщил представитель его семьи, — говорится в сообщении канала.

Пика популярности он достиг в конце 1980-х годов после выхода альбома The Road to Hell (1989). Композиция Ри Driving Home for Christmas (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен.

Ранее стало известно, что фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates Томас Линдберг скончался в 53 года. Музыкант, также известный как Томпа и Goatspell, долгое время боролся с раком полости рта и неба, проходя лечение, включая удаление части неба и лучевую терапию.

Кроме того, в клубе авторской песни имени Валерия Грушина сообщили, что известный бард Александр Жаров ушел из жизни 7 сентября после долгой болезни. Музыканту было 68 лет, причины смерти не уточняются.