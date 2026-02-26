Женщина три недели спала с разлагающимся трупом Mirror: в Британии женщина спала с разлагающимся телом любовника

В Великобритании пожилая женщина на протяжении трех недель спала с разлагающимся телом любовника, сообщает Mirror. Отмечается, что при этом она рассылала сообщения с его телефона и говорила знакомым, что он вышел из дома. Ее обвинили в препятствии захоронению.

Погибший лежал на спине на полу спальни, был раздет и находился в запущенной стадии разложения. Телевизор был включен, кровать застелена, и обвиняемая продолжала спать там три недели, – заявил прокурор.

Как сообщатся, предполагаемой причиной смерти 71-летнего мужчины стал инфаркт. При этом пара злоупотребляла алкоголем и часто ссорилась.

