26 февраля 2026 в 14:31

Женщина три недели спала с разлагающимся трупом

Mirror: в Британии женщина спала с разлагающимся телом любовника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании пожилая женщина на протяжении трех недель спала с разлагающимся телом любовника, сообщает Mirror. Отмечается, что при этом она рассылала сообщения с его телефона и говорила знакомым, что он вышел из дома. Ее обвинили в препятствии захоронению.

Погибший лежал на спине на полу спальни, был раздет и находился в запущенной стадии разложения. Телевизор был включен, кровать застелена, и обвиняемая продолжала спать там три недели, – заявил прокурор.

Как сообщатся, предполагаемой причиной смерти 71-летнего мужчины стал инфаркт. При этом пара злоупотребляла алкоголем и часто ссорилась.

Ранее в британском городе Вулвергемптон 11-летняя школьница обнаружила человеческие останки на футбольном поле. Ученица нашла тело неизвестного мужчины по дороге на урок физкультуры и немедленно позвонила матери.

До этого в поселении Новая Москва в доме знакомого был обнаружен мужчина без признаков жизни. Владелец жилья на время праздников уехал в Белоруссию, а гость остался там ночевать. Тело было найдено вечером 11 января, при этом, по предварительной информации, погибший находился в этом доме с 4 января.

