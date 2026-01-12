Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:28

Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новой Москве обнаружили тело мужчины без признаков жизни в доме его знакомого, сообщает MK.RU. Мужчина остался ночевать в доме приятеля, который на время праздников уехал в Белоруссию.

Тело было найдено накануне вечером. По предварительным данным следствия, мужчина находился в доме с 4 января. Погибший работал на предприятии по изготовлению металлоконструкций. После очередного дежурства он связался с супругой, сообщил, что скоро вернется домой, однако так и не появился. По одной из версий, мужчина отправился в дом знакомого, несмотря на то, что знал об его отъезде.

Жена не сразу обратилась в правоохранительные органы, так как подобные уходы из дома случались и ранее. Известно, что мужчина воспитывал пятерых детей, в том числе двоих от первого брака. Несколько лет назад семья приобрела в ипотеку частный дом сроком на 20 лет, остаток задолженности по кредиту составляет около 4 млн рублей.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД России сообщила, что в Волгоградской области 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге. В ведомстве рассказали, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке». В МВД отметили, что инцидент произошел в селе Верхнепогромное. Там добавили, что тюбинг был привязан тросом к автомобилю, за рулем которого находился 18-летний юноша.

умершие
Москва
Новая Москва
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.