Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тело мужчины без признаков жизни в доме его знакомого, сообщает MK.RU. Мужчина остался ночевать в доме приятеля, который на время праздников уехал в Белоруссию.

Тело было найдено накануне вечером. По предварительным данным следствия, мужчина находился в доме с 4 января. Погибший работал на предприятии по изготовлению металлоконструкций. После очередного дежурства он связался с супругой, сообщил, что скоро вернется домой, однако так и не появился. По одной из версий, мужчина отправился в дом знакомого, несмотря на то, что знал об его отъезде.

Жена не сразу обратилась в правоохранительные органы, так как подобные уходы из дома случались и ранее. Известно, что мужчина воспитывал пятерых детей, в том числе двоих от первого брака. Несколько лет назад семья приобрела в ипотеку частный дом сроком на 20 лет, остаток задолженности по кредиту составляет около 4 млн рублей.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД России сообщила, что в Волгоградской области 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге. В ведомстве рассказали, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке». В МВД отметили, что инцидент произошел в селе Верхнепогромное. Там добавили, что тюбинг был привязан тросом к автомобилю, за рулем которого находился 18-летний юноша.