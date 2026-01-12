Молодой человек погиб после катания на тюбинге под Волгоградом

В Волгоградской области 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. В ведомстве рассказали, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке».

В процессе буксировки <…> произошел занос тюбинга с последующим наездом на металлическое ограждение проезжей части. Находившийся на нем 19-летний местный житель от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что инцидент произошел в селе Верхнепогромное. Там добавили, что тюбинг был привязан тросом к автомобилю, за рулем которого находился 18-летний юноша.

Ранее сообщалось, что в Перми ребенок выпал из повозки во время катания на запряженных санях. Мальчик зацепился, и его на высокой скорости протащило по снегу животом.

До этого депутат Госдумы Амир Хамитов предупредил, что для катания на тюбингах необходимо выбирать специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха. По его словам, категорически нельзя использовать стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами.