Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах

Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах Депутат Хамитов призвал не скатываться на тюбингах со стихийных горок

Для катания на тюбингах необходимо выбирать исключительно специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха, заявил депутат Государственной думы Амир Хамитов. По его словам, которые приводит ТАСС, в большом числе случаев езда по стихийным горкам приводит к травмам.

Категорически нельзя использовать для катания стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами — это одна из самых частых причин травм зимой, — заявил Хамитов.

Он добавил, что безопасный отдых должен быть нормой, которую государство обязано обеспечивать. Депутат призвал закрепить на федеральном уровне базовые требования к тюбингам.

Ранее в Нижнем Новгороде школьники прокатились на «ватрушке» по Чкаловской лестнице, построенной в честь победы в Сталинградской битве. Подростки снимали происходящее на видео. Судя по кадрам, молодые люди были в касках.

До этого во Владимире девятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге с друзьями. Ребенок внезапно вылетел за пределы дороги в овраг, из-за чего получил тяжелые травмы.