02 января 2026 в 08:31

Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах

Депутат Хамитов призвал не скатываться на тюбингах со стихийных горок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для катания на тюбингах необходимо выбирать исключительно специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха, заявил депутат Государственной думы Амир Хамитов. По его словам, которые приводит ТАСС, в большом числе случаев езда по стихийным горкам приводит к травмам.

Категорически нельзя использовать для катания стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами — это одна из самых частых причин травм зимой, — заявил Хамитов.

Он добавил, что безопасный отдых должен быть нормой, которую государство обязано обеспечивать. Депутат призвал закрепить на федеральном уровне базовые требования к тюбингам.

Ранее в Нижнем Новгороде школьники прокатились на «ватрушке» по Чкаловской лестнице, построенной в честь победы в Сталинградской битве. Подростки снимали происходящее на видео. Судя по кадрам, молодые люди были в касках.

До этого во Владимире девятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге с друзьями. Ребенок внезапно вылетел за пределы дороги в овраг, из-за чего получил тяжелые травмы.

