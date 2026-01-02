Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах

Для катания на тюбингах необходимо выбирать исключительно специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха, заявил депутат Государственной думы Амир Хамитов. По его словам, которые приводит ТАСС, в большом числе случаев езда по стихийным горкам приводит к травмам.
Категорически нельзя использовать для катания стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами — это одна из самых частых причин травм зимой, — заявил Хамитов.
Он добавил, что безопасный отдых должен быть нормой, которую государство обязано обеспечивать. Депутат призвал закрепить на федеральном уровне базовые требования к тюбингам.
Ранее в Нижнем Новгороде школьники прокатились на «ватрушке» по Чкаловской лестнице, построенной в честь победы в Сталинградской битве. Подростки снимали происходящее на видео. Судя по кадрам, молодые люди были в касках.
До этого во Владимире девятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге с друзьями. Ребенок внезапно вылетел за пределы дороги в овраг, из-за чего получил тяжелые травмы.