Небо над Калугой закрыли для гражданских самолетов

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

Ранее в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали около часа. Такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. Как уточнили в Росавиации, решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, на фоне атаки украинских дронов в Москве были задержаны более 35 рейсов. Лидирует в этом рейтинге Внуково — из этого аэропорта не могут вылететь 17 самолетов. В Шереметьево задерживаются семь рейсов, а в Домодедово — около 13.