Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве. Он также сообщил о планах принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии в июне. Его выступление опубликовано на YouTube-канале правящей партии «Курс — социальная демократия».

Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции, — подчеркнул глава правительства республики.

Ранее Фицо поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Он подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.

Словацкий премьер также заявлял, что после завершения конфликта на Украине все западные страны «побегут делать бизнес» в Россию. По словам Фицо, ушедшим компаниям придется восстановить торговые и экономические отношения.