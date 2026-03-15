Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 18:38

Видный европейский политик захотел посетить парад Победы в Москве

Фицо заявил о готовности посетить парад Победы в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве. Он также сообщил о планах принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии в июне. Его выступление опубликовано на YouTube-канале правящей партии «Курс — социальная демократия».

Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции, — подчеркнул глава правительства республики.

Ранее Фицо поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Он подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.

Словацкий премьер также заявлял, что после завершения конфликта на Украине все западные страны «побегут делать бизнес» в Россию. По словам Фицо, ушедшим компаниям придется восстановить торговые и экономические отношения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.