«Ломая ноги»: Фицо раскрыл, когда все побегут в Россию делать бизнес Фицо: после завершения конфликта в Украине все побегут в Россию делать бизнес

После завершения конфликта на Украине все западные страны «побегут» в Россию делать бизнес, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3. По его словам, надо будет восстановить торговые и экономические отношения.

Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес, — сказал Фицо.

Ранее Фицо, обращаясь к фон дер Ляйен, заявил, что украинский кризис чрезмерно доминирует в политической повестке Евросоюза. По мнению политика, тема Украины отодвигает на второй план насущные внутренние проблемы ЕС.

До этого Фицо заявил, что лидеры ЕС, прежде запрещавшие контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с Москвой. В своем видеообращении он указал на лицемерие некоторых европейских стран.

Также президент Словакии Петер Пеллегрини, Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что республика также не предоставит гарантий под кредит, который планирует выделить ЕС.