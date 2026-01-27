Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 19:21

«Ломая ноги»: Фицо раскрыл, когда все побегут в Россию делать бизнес

Фицо: после завершения конфликта в Украине все побегут в Россию делать бизнес

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

После завершения конфликта на Украине все западные страны «побегут» в Россию делать бизнес, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3. По его словам, надо будет восстановить торговые и экономические отношения.

Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес, — сказал Фицо.

Ранее Фицо, обращаясь к фон дер Ляйен, заявил, что украинский кризис чрезмерно доминирует в политической повестке Евросоюза. По мнению политика, тема Украины отодвигает на второй план насущные внутренние проблемы ЕС.

До этого Фицо заявил, что лидеры ЕС, прежде запрещавшие контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с Москвой. В своем видеообращении он указал на лицемерие некоторых европейских стран.

Также президент Словакии Петер Пеллегрини, Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что республика также не предоставит гарантий под кредит, который планирует выделить ЕС.

Роберт Фицо
Словакия
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин решил судьбу добровольцев Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Трамп пообещал урегулировать очередной конфликт
Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве
Как квасить капусту с медом: хрустит лучше бабушкиной
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.