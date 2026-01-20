Премьер Словакии обвинил евробюрократию в зацикленности на Украине Фицо: тема Украины оккупировала повестку заседаний Еврокомиссии и Евросовета

Украинский кризис чрезмерно доминирует в политической повестке Евросоюза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое он опубликовал у себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По мнению политика, тема Украины отодвигает на второй план насущные внутренние проблемы ЕС.

Премьер-министр подчеркнул критическое положение в ключевых промышленных отраслях ряда государств. При этом на поддержку Украины уже направлено более €380 млрд.

Конфликт буквально оккупирует повестку заседаний Европейского совета и Европейской комиссии. Естественно, что граждане государств — членов ЕС ожидают, что такое же внимание и ресурсы заслуживает и будущее Евросоюза, который без сильной экономики уязвим, — написал Фицо.

По словам словацкого лидера, современная эпоха характеризуется грубым нарушением международного права и распадом существовавшей системы. Он констатировал, что Европа проходит через это серьезное испытание весьма неудачно.

Ранее Фицо заявил, что лидеры ЕС, прежде запрещавшие контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с Москвой. В своем видеообращении он указал на лицемерие некоторых европейских стран.