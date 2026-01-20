Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 19:42

Премьер Словакии обвинил евробюрократию в зацикленности на Украине

Фицо: тема Украины оккупировала повестку заседаний Еврокомиссии и Евросовета

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинский кризис чрезмерно доминирует в политической повестке Евросоюза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое он опубликовал у себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По мнению политика, тема Украины отодвигает на второй план насущные внутренние проблемы ЕС.

Премьер-министр подчеркнул критическое положение в ключевых промышленных отраслях ряда государств. При этом на поддержку Украины уже направлено более €380 млрд.

Конфликт буквально оккупирует повестку заседаний Европейского совета и Европейской комиссии. Естественно, что граждане государств — членов ЕС ожидают, что такое же внимание и ресурсы заслуживает и будущее Евросоюза, который без сильной экономики уязвим, — написал Фицо.

По словам словацкого лидера, современная эпоха характеризуется грубым нарушением международного права и распадом существовавшей системы. Он констатировал, что Европа проходит через это серьезное испытание весьма неудачно.

Ранее Фицо заявил, что лидеры ЕС, прежде запрещавшие контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с Москвой. В своем видеообращении он указал на лицемерие некоторых европейских стран.

Словакия
Евросоюз
Украина
Роберт Фицо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Российская ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ за четыре час
На Украине заявили о жизненно важном дефиците
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Логистика в эпоху неопределенности: как бизнес учится работать без ошибок
Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в камере для особо опасных
Стало известно, когда Молдавия окончательно покинет СНГ
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Теплица из оконных рам на балконе за 2 дня: растим рассаду с комфортом
«Должны вести себя, как союзник»: в Европе высказались о доверии к США
Смерть мужа, дети-актеры, четыре развода: как живет Анна Ардова
«Больные люди»: Лукашенко развенчал один миф о Совете мира по Газе
В ГД придумали, как преодолеть «катастрофический кадровый голод» в медицине
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Раскрыто, возможно ли зачать ребенка в космосе
Глава сети фитнес-клубов объяснила небывалую популярность йоги и пилатеса
Бункерные «прятки» Зеленского, Карпин и сборная Испании: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.