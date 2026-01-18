Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 16:47

«Мы не брюссельские попугаи»: премьер Словакии упрекнул ЕС в лицемерии

Фицо указал на двойные стандарты политики ЕС по диалогу с Россией

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидеры ЕС, ранее запрещавшие контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В своем видеообращении, опубликованном в соцсети X, он указал на лицемерие некоторых европейских стран.

Всего несколько месяцев назад некоторые государства — члены ЕС запрещали мне пролетать над их территориями и отпраздновать победу над фашизмом в Москве. Сегодня тысячи людей говорят о необходимости вести диалог с Москвой, — указал Фицо.

В своей речи он также положительно оценил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и отметил, что американские представители проявляют интерес к позиции Братиславы по Украине.

Мы не брюссельские попугаи и давно выражаем собственное, суверенное мнение о конфликте на Украине. В контексте других важных международных событий я четко заявил о мирной позиции Словакии, — отметил премьер.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объяснил, что европейские политики начали говорить о переговорах с Россией, поскольку осознали, что оказались в проигрышном положении. В частности, смена риторики, по его мнению, связана с действиями США.

Роберт Фицо
Евросоюз
Словакия
переговоры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК похитили еще одного православного священника
Атакованный в Ростове-на-Дону дом временно откроют для жильцов
Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Германия выступила с решительным заявлением в адрес США
Любовь к популярному напитку довела миллениала до неизлечимой болезни
«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко
Школы Улан-Удэ ушли на удаленку
МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране
В ГД отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone
Пенсионер признался в «схеме Долиной», но остался с проданным жильем
Орбан присоединился к Совету мира Трампа
Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила
«Жлобство»: Собчак «разгромила» сервис фешенебельного отеля в Париже
Слониха спасла своего детеныша во время наводнения
Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию
Украинский военный смог продержаться на поле боя лишь 20 минут
Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская
Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой на матче с «Флорида Пантерз»
«Желание гегемонии»: депутат о создании Трампом Совета мира по Газе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.