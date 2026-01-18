«Мы не брюссельские попугаи»: премьер Словакии упрекнул ЕС в лицемерии Фицо указал на двойные стандарты политики ЕС по диалогу с Россией

Лидеры ЕС, ранее запрещавшие контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В своем видеообращении, опубликованном в соцсети X, он указал на лицемерие некоторых европейских стран.

Всего несколько месяцев назад некоторые государства — члены ЕС запрещали мне пролетать над их территориями и отпраздновать победу над фашизмом в Москве. Сегодня тысячи людей говорят о необходимости вести диалог с Москвой, — указал Фицо.

В своей речи он также положительно оценил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и отметил, что американские представители проявляют интерес к позиции Братиславы по Украине.

Мы не брюссельские попугаи и давно выражаем собственное, суверенное мнение о конфликте на Украине. В контексте других важных международных событий я четко заявил о мирной позиции Словакии, — отметил премьер.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объяснил, что европейские политики начали говорить о переговорах с Россией, поскольку осознали, что оказались в проигрышном положении. В частности, смена риторики, по его мнению, связана с действиями США.