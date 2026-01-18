Атака США на Венесуэлу
Медведчук раскрыл, почему «европейские подсвинки» заговорили о диалоге с РФ

Медведчук: Европа заговорила о переговорах с РФ из-за проигрышного положения

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Европейские политики начали упоминать переговоры с Россией, так как осознали, что оказались в проигрышном положении, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС. По его словам, деньги на конфликт заканчиваются, а победы над Москвой не предвидится.

Поэтому у европейских подсвинков, желающих войны, развязывается язык говорить о переговорах. Поэтому выходит так, что Россия и США могут договориться, а Европа окажется полностью вне игры, то есть в дураках, — пояснил политик.

Медведчук заявил, что коллективному Западу не нужна война с Россией, а «русская угроза» является лишь технологией управления обывателем. Политик также связал изменение риторики Европы с действиями США, которые ударили по союзникам тарифами, а теперь «отбирают Гренландию», загнав их в тупик.

Также Медведчук рассказал, что Россия и США не прекращали переговоры по урегулированию конфликта на Украине после атаки на государственную резиденцию президента Владимира Путина. Он добавил, что украинская сторона на самом деле пытается всеми силами сорвать мирный процесс.

