11 января 2026 в 10:30

Страна ЕС отказала Киеву в военной помощи

В Словакии подтвердили отказ от военной помощи Украине

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине, передает Pravda. Они заявили, что Словакия также не предоставит гарантии под кредит, который планирует выделить ЕС.

Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС, — приводит источник слова Пеллегрини.

Встреча прошла по случаю 33-й годовщины республики. Фицо в своем выступлении отметил, что международное право теряет авторитет, и выразил тревогу по поводу того, что Евросоюз никогда прежде не сталкивался с таким серьезным кризисом.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет выделять бюджетные средства на программу поставок боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он не исключил, что программа может быть продолжена, если ее финансирование возьмут на себя другие государства. Бабиш также отметил, что все операции, связанные с поставками, должны быть абсолютно прозрачными и исключать любые коррупционные риски.

Словакия
Украина
военная помощь
отказы
