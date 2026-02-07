«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России

«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил главе МИД республики Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. В эфире программы «Субботние диалоги» глава правительства подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.

Я всегда был из тех политиков, которые всегда были за диалог с РФ. Министр Бланар уже получил от меня поручение, чтобы мы снова восстановили работу разных межправительственных комиссий, — сказал он.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что страна не оказывает военную помощь Украине. Он подчеркнул, что Братислава намерена придерживаться этой позиции и в дальнейшем.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что премьер-министры Венгрии, Италии и Словакии Виктор Орбан, Джорджа Мелони и Роберт Фицо способны возобновить диалог с Россией. По его словам, именно эти лидеры могут стать связующим звеном в отношениях ЕС и Москвы.