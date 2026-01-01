Новый год — 2026
01 января 2026 в 14:13

Школьники скатились на ватрушке с исторического монумента

Школьники катались на ватрушке по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Школьники прокатились на ватрушке по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде, построенной в честь победы в Сталинградской битве, сообщает Telegram-канал «112». Подростки снимали происходящее на видео.

Судя по кадрам, молодые люди были в касках. Иногда из-а большой скорости разгона их средство передвижения переворачивало и заносило.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой. По ее словам, это делается для гарантий безопасности эксплуатации зимнего инвентаря.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказывал, что катание на тюбинге является одним из самых бюджетных зимних развлечений. Он добавил, что стоимость ватрушки составляет от 1,8 до 3,5 тыс. рублей, а это значительно дешевле другого популярного спортинвентаря. Он также обратил внимание на то, что самым дорогим увлечением остается экстрим. По словам Щербаченко, экипировка для сноубордиста потребует самых значительных трат.

