День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, какое из зимних развлечений является самым бюджетным

Доцент Щербаченко выделил тюбинг как самое бюджетное зимнее развлечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Катание на тюбинге является одним из самых бюджетных зимних развлечений, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он добавил, что стоимость ватрушки составляет от 1,8 до 3,5 тыс. рублей, а это значительно дешевле другого популярного спортинвентаря.

Спрос на зимний спортинвентарь и цены на него всегда растут к январским праздникам. В период осенней распродажи коньки можно подобрать в пределах двух тысяч рублей, клюшки стоят от 200 до 700 рублей, шайбы не более 200 рублей, а лыжи с палками — от двух до трех тысяч рублей. При условии покупки бюджетных товаров на маркетплейсах в ноябре семья из трех человек потратит на приобретение коньков до шести тысяч рублей. Комплект из лыж, палок и ботинок обойдется чуть дороже, в 15 тыс. рублей. Наиболее бюджетным развлечением в 2025 году станет катание на тюбинге или ватрушке. Ее стоимость составляет от 1,8 до 3,5 тыс. рублей, — пояснил Щербаченко.

Он также обратил внимание на то, что самым дорогим увлечением остается экстрим. По словам Щербаченко, экипировка для сноубордиста потребует самых значительных трат. Доцент уточнил, что сэкономить на спортинвентаре в преддверии Нового года поможет покупка товаров российского производства и отслеживание акций.

Наиболее дорогая зимняя экипировка необходима любителям экстрима. Бюджетный сноуборд в среднем обойдется от двух до 18 тыс. рублей, специальные ботинки — от трех до 10 тыс. рублей, комбинезон от 10 до 15 тыс. рублей. В результате только на экипировку одного отдыхающего придется потратить до 43 тыс. рублей. Чтобы сэкономить в преддверии Нового года на спортивном инвентаре и экипировке, следует приобретать товары российского производства, отслеживать акции в спортивных магазинах и маркетплейсах, а также заранее планировать покупки, — резюмировал Щербаченко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может появиться ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. По ее словам, это делается для гарантий безопасности эксплуатации зимнего инвентаря.

спорт
экипировка
россияне
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разнесли позиции ВСУ в Красноармейске: успехи ВС РФ к утру 25 ноября
Врач назвала безопасную для сердца диету
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Инфекционист рассказал, где человека может поджидать вирус гепатита B
Российские военные применили необычную стратегию при штурме Отрадного
Стало известно, можно ли одновременно работать в декрете и получать выплаты
Немецкие города приблизились к долговой яме
Россиянам рассказали, какое из зимних развлечений является самым бюджетным
Война во сне как знак важных перемен и внутренних конфликтов
Удар дронов ВСУ привел к гибели жителя Таганрога
Многомиллионные доходы, долги, слова об СВО: как живет Михаил Пореченков
Юрист ответил, что грозит за оставленные в общем коридоре дома коробки
Ирина Аллегрова защитила свой бренд на десятилетие
Названа неочевидная ошибка многих пар в сексе
Салат «Мой генерал» для генерала вашего сердца! 5 минут на сборку
Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» оценили в сотни миллионов рублей
Врач развеяла миф о безопасном курении кальяна
«Проучите их»: основатель Megaupload обратился к Путину
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Экономист рассказала о последствиях запрета скидок на маркетплейсах
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.