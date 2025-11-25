Россиянам рассказали, какое из зимних развлечений является самым бюджетным

Катание на тюбинге является одним из самых бюджетных зимних развлечений, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он добавил, что стоимость ватрушки составляет от 1,8 до 3,5 тыс. рублей, а это значительно дешевле другого популярного спортинвентаря.

Спрос на зимний спортинвентарь и цены на него всегда растут к январским праздникам. В период осенней распродажи коньки можно подобрать в пределах двух тысяч рублей, клюшки стоят от 200 до 700 рублей, шайбы не более 200 рублей, а лыжи с палками — от двух до трех тысяч рублей. При условии покупки бюджетных товаров на маркетплейсах в ноябре семья из трех человек потратит на приобретение коньков до шести тысяч рублей. Комплект из лыж, палок и ботинок обойдется чуть дороже, в 15 тыс. рублей. Наиболее бюджетным развлечением в 2025 году станет катание на тюбинге или ватрушке. Ее стоимость составляет от 1,8 до 3,5 тыс. рублей, — пояснил Щербаченко.

Он также обратил внимание на то, что самым дорогим увлечением остается экстрим. По словам Щербаченко, экипировка для сноубордиста потребует самых значительных трат. Доцент уточнил, что сэкономить на спортинвентаре в преддверии Нового года поможет покупка товаров российского производства и отслеживание акций.

Наиболее дорогая зимняя экипировка необходима любителям экстрима. Бюджетный сноуборд в среднем обойдется от двух до 18 тыс. рублей, специальные ботинки — от трех до 10 тыс. рублей, комбинезон от 10 до 15 тыс. рублей. В результате только на экипировку одного отдыхающего придется потратить до 43 тыс. рублей. Чтобы сэкономить в преддверии Нового года на спортивном инвентаре и экипировке, следует приобретать товары российского производства, отслеживать акции в спортивных магазинах и маркетплейсах, а также заранее планировать покупки, — резюмировал Щербаченко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может появиться ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. По ее словам, это делается для гарантий безопасности эксплуатации зимнего инвентаря.