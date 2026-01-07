Определен фаворит встречи «Тамбы-Бэй» с «Колорадо» в матче НХЛ «Тампа-Бэй» с Кучеровым в составе обыграла «Колорадо» в матче НХЛ со счетом 4:2

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, состоявшаяся 7 января, завершилась со счетом 4:2.

Шайбы в составе победителей забросили Джейк Гюнцель, Земгус Гиргенсонс, Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Со стороны «Колорадо» на табло отличились хоккеисты: Паркер Келли и Брок Нельсон.

Особенное внимание зрителей привлек российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, отдавший две голевые передачи. На данный момент у 32-летнего хоккеиста 61 очко (20+41) в 38 проведенных матчах сезона.

До этого Кучеров стал главным героем победы своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Хоккеист оформил пять результативных действий и повторил выдающееся достижение в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб в Уилкс-Барре. Хоккеист 31 декабря был обменян из «Филадельфии Флайерз». Сам Замула рассматривал возможность разрыва контракта с ХК, чтобы стать свободным агентом, но не смог найти клуб, готовый платить его текущую зарплату в $1,7 млн (почти 133 млн рублей) за сезон.