Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 07:41

Определен фаворит встречи «Тамбы-Бэй» с «Колорадо» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй» с Кучеровым в составе обыграла «Колорадо» в матче НХЛ со счетом 4:2

Игрок команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Игрок команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: Global Look PressIMAGO/Larry MacDougal/
Читайте нас в Дзен

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, состоявшаяся 7 января, завершилась со счетом 4:2.

Шайбы в составе победителей забросили Джейк Гюнцель, Земгус Гиргенсонс, Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Со стороны «Колорадо» на табло отличились хоккеисты: Паркер Келли и Брок Нельсон.

Особенное внимание зрителей привлек российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, отдавший две голевые передачи. На данный момент у 32-летнего хоккеиста 61 очко (20+41) в 38 проведенных матчах сезона.

До этого Кучеров стал главным героем победы своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Хоккеист оформил пять результативных действий и повторил выдающееся достижение в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб в Уилкс-Барре. Хоккеист 31 декабря был обменян из «Филадельфии Флайерз». Сам Замула рассматривал возможность разрыва контракта с ХК, чтобы стать свободным агентом, но не смог найти клуб, готовый платить его текущую зарплату в $1,7 млн (почти 133 млн рублей) за сезон.

Тампа-Бэй
Никита Кучеров
хоккей
НХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его устранят»: Зеленского предупредили о цене атаки на резиденцию Путина
Путин встретил Рождество вместе с Героями России и их семьями
«Культурный» провал штурма, разгром «укрепов»: новости СВО к утру 7 января
Банкротство без обязательств: как законно списать все долги в 2026 году
Чехия отказалась от одного вида помощи украинским партнерам
Ледокол «Москва» начал «вахту» в Магадане
Российские бойцы разнесли под Харьковом «Мамкину черешню»
Определен фаворит встречи «Тамбы-Бэй» с «Колорадо» в матче НХЛ
«Постигнет участь Мадуро»: в США пригрозили главе МВД Венесуэлы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 января
«Украина проиграет»: в США сделали безапелляционное заявление об СВО
Раскрыто число беспилотников, атаковавших Россию на Рождество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 января: инфографика
В Британии назвали четыре способа присоединения Гренландии к США
Названы страны, которые следили за российским танкером «Маринера»
Раскрыты жуткие подробности захвата Мадуро и его жены в Каракасе
«Сплоченность»: экс-сторонница Байдена назвала главное качество россиян
Известный американский рэпер оказался в одной тюрьме с Мадуро
Стало известно, сколько американских военных пострадали в Венесуэле
Дроны группы «Юг» разгромили инфраструктуру противника в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.