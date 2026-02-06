Зимняя Олимпиада — 2026
Российский форвард «Тампы» продлил результативную серию НХЛ до 10 матчей

Кучеров продлил серию с очками в НХЛ до 10 матчей

Никита Кучеров Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до 10 матчей. Встреча с «Флоридой Пантерз» в ночь на 6 февраля на льду «Бенчмарк Интернэшнл-Арены» завершилась со счетом 6:1 в пользу «Тампы», сообщается на сайте НХЛ.

Всего в 10 играх Кучеров набрал 23 очка, при этом в текущем сезоне в его активе 91 очко в 51 встрече. Таким образом форвард замкнул тройку лидеров в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Его опередили лишь канадцы Коннор Макдэвид (96) из «Эдмонтона» и Натан Маккиннон (93) из «Колорадо».

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй» вырвала победу у «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, завершив встречу со счетом 4:3 в овертайме. Главным героем матча стал Кучеров, который забил гол и отдал три результативные передачи, приняв участие во всех взятиях ворот своей команды.

До этого капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче с «Детройтом» продемонстрировал свою фирменную мощь. В первом периоде россиянин за 22 секунды уронил на лед двух игроков хозяев силовыми приемами. Все они были выполнены в рамках правил.

