Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами Овечкин за 22 секунды уронил на лед двух игроков «Детройта» силовыми приемами

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче с «Детройтом» продемонстрировал свою фирменную мощь. В первом периоде россиянин за 22 секунды отправил на лед двух игроков хозяев силовыми приемами.

Овечкин последовательно атаковал сначала шведского нападающего Эльмера Седерблома, а затем канадского защитника Бена Шьяро. Оба силовых приема были выполнены в рамках правил, поэтому штрафные санкции не последовали.

Ранее россиянин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в гостевом матче против «Калгари». Теперь на счету капитана «столичных» 918 шайб в регулярных сезонах, что закрепляет его статус лучшего снайпера в истории лиги.

До этого гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс». Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

Также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».





