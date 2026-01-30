Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 06:22

Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами

Овечкин за 22 секунды уронил на лед двух игроков «Детройта» силовыми приемами

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче с «Детройтом» продемонстрировал свою фирменную мощь. В первом периоде россиянин за 22 секунды отправил на лед двух игроков хозяев силовыми приемами.

Овечкин последовательно атаковал сначала шведского нападающего Эльмера Седерблома, а затем канадского защитника Бена Шьяро. Оба силовых приема были выполнены в рамках правил, поэтому штрафные санкции не последовали.

Ранее россиянин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в гостевом матче против «Калгари». Теперь на счету капитана «столичных» 918 шайб в регулярных сезонах, что закрепляет его статус лучшего снайпера в истории лиги.

До этого гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс». Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

Также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».



Александр Овечкин
НХЛ
хоккей
Вашингтон Кэпиталз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.