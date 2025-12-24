Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 21:21

ФХР назвала первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина

Президент ФХР Третьяк назвал рекорд Овечкина главным событием 2025 года

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Основное спортивное событие 2025 года — это рекорд хоккеиста Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью изданию «Чемпионат». По словам главы ФХР, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Овечкин уже давно — легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в 2025 году, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века его эпохой, — заявил Третьяк.

Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», в апреле 2025 года побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. К настоящему моменту на счету 40-летнего российского форварда уже 911 голов. В текущем сезоне 2025/26 спортсмен в 36 матчах набрал 31 очко, забив 14 голов и отдав 17 результативных передач.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина. Также он отметил успехи пловца Кирилла Пригоды.

Александр Овечкин
Владислав Третьяк
хоккей
спортсмены
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье арестовали директора пансионата после гибели постояльцев
Гармаш, Любимова, Борисов с дочками: как прошла премьера «Чебурашки-2»
Мобильная связь подорожает на 20%: как сэкономить на тарифе в 2026 году
В Госдуме поставили точку в вопросе запрета VPN
В Болгарии решили выслать россиянина в США
Попытка попасть в самолет без билета обернулась проблемой для британца
Умер актер из сериала «Друзья»
ВСУ гнали солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона
В России закрепят понятие «командный игровой вид спорта»
Турист лишился денег в Таиланде из-за двух трансгендеров
«Бог с ним»: Максимова ответила Певцову на критику «Чебурашки»
«В новый Покровск»: Алехин раскрыл, на что сделал ставку Сырский
«Дорогой брат»: Кадыров поздравил Алиева с днем рождения
ФХР назвала первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина
Песков раскрыл, как должны вестись переговоры с Украиной
Больница потеряла «кусок» черепа женщины и предложила ей компенсацию в $25
Цены могут вырасти на 100%: как сэкономить на лечении зубов в 2026 году
Российская ПВО «аннулировала» свыше сотни дронов за семь часов
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику мирному плану Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.