Основное спортивное событие 2025 года — это рекорд хоккеиста Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью изданию «Чемпионат». По словам главы ФХР, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Овечкин уже давно — легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в 2025 году, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века его эпохой, — заявил Третьяк.

Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», в апреле 2025 года побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. К настоящему моменту на счету 40-летнего российского форварда уже 911 голов. В текущем сезоне 2025/26 спортсмен в 36 матчах набрал 31 очко, забив 14 голов и отдав 17 результативных передач.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина. Также он отметил успехи пловца Кирилла Пригоды.