Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие

В 2026 году поклонники хоккея отметят 54-ю годовщину первой суперсерии СССР — Канада. 8 матчей, сегодня признанных легендарными, развеяли миф о непобедимости канадской команды. Вспоминаем суперсерии 1972 и 1974 годов и рассказываем об их влиянии на спорт и культуру.

«Любители против профессионалов»: первая суперсерия СССР — Канада

Восемь матчей 1972 года принято считать не только спортивным, но и политическим противостоянием. В разгар холодной войны на льду встретились представители двух сверхдержав — капиталисты и коммунисты. А главное — во время суперсерии 1972 года сборная СССР поборола стереотипы о самой себе и развеяла ореол непобедимости вокруг соперников.

Первая встреча советских хоккеистов с канадцами состоялась еще в 1954 году на чемпионате мира в Стокгольме. После этого СССР и Канада еще не раз сталкивались на льду. Но команды, участвовавшие в играх, например, «Шербрук Биверс», в 1966 году, считались любителями.

Именно поэтому суперсерия 1972 года вызвала ажиотаж: монреальская арена «Форум» была заполнена до предела. Профессионалы НХЛ собирались играть против «заурядной» команды СССР. Канадцы не сомневались, что одержат победу во всех 8 играх. Голкипер Жак Плант даже поделился с Владиславом Третьяком, вратарем сборной СССР, секретами игры канадцев. Так он выразил «вратарскую солидарность».

Соотечественники тоже не верили в успех команды Всеволода Боброва. Георгий Рогульский, заместитель председателя спорткомитета, просил команду «проиграть достойно». А Бобров уходил от ответа, когда на пресс-конференциях его спрашивали о прогнозах на победителей.

Легендарные 3:7, или Развенчание мифа о непобедимых канадцах

Говоря о суперсерии СССР — Канада 1972 года, чаще всего вспоминают именно первый из восьми матчей. Именно он, как принято считать, развеял миф о неуязвимости канадской сборной. За 7 минут с начала игры канадцы забили 2 шайбы. Никто уже не сомневался в победе сборной Канады.

Но вскоре шайба Евгения Зимина преломила ход игры. Сборная СССР не изменяла комбинационной тактике, вопреки жесткой манере противников. Команда Боброва продемонстрировала слаженную командную игру.

В первом матче особо отличились Валерий Харламов, забивший 2 шайбы, и Владислав Третьяк, выстоявший под напором агрессивных канадцев. В результате первая игра закончилась с шокирующим счетом 7:3. Уже в начале суперсерии-72 сборная СССР по хоккею доказала, что может тягаться с профессионалами.

Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады 1972 года Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

«Победа для русских, канадцев и хоккея»: наследие первой суперсерии СССР — Канада

Четыре игры суперсерии-72 прошли в Канаде, оставшиеся четыре — в Москве. Канадцам удалось вырвать победу в последние секунды восьмой игры. В итоге сборная Канады одержала 4 победы, советская команда — 3, 1 игра завершилась ничьей. При этом разница в числе заброшенных шайб была в пользу СССР: 32 советские шайбы против 31 канадской. Вопреки фактическому проигрышу в суперсерии 1972 года сборная СССР одержала моральную победу.

Значение тех восьми игр сложно преувеличить. Александр Якушев в интервью ТАСС говорил, что серия «дала толчок в развитии мирового хоккея». Агрессивная североамериканская манера встретилась с техничной дисциплинированной игрой СССР. Канадцы переняли черты европейского хоккея. А европейцы, в свою очередь, освоили элементы канадской силовой борьбы.

Битва равных: суперсерия СССР — Канада в 1974-м

В 1974 году прошла вторая суперсерия СССР — Канада. На этот раз советская команда под руководством Бориса Кулагина встретилась со сборной Канады. Общая атмосфера кардинально отличалась от настроений двухлетней давности. Державы сошлись на льду на равных позициях. Со стороны канадцев ощущалось уважительное отношение к соперникам.

Однако представители Канады, как и в 1972 году, вели агрессивную игру. Они устроили настоящую «охоту» на Валерия Харламова. Во время шестой игры, проходившей в Москве, защитник Рик Лей начал драку с Харламовым. Впрочем, позже он лично пришел к нападающему, чтобы принести извинения.

На этот раз жесткая манера не принесла победы. Вторая суперсерия СССР — Канада закончилась победой советской сборной. Последняя отвоевала 4 победы и 3 ничьи и только 1 раз потерпела поражение. Это окончательно изменило мнение общественности о хоккеистах СССР. Горди Хоу, участник суперсерии-74, вспоминал: «Советы <...> больше не были нашими злейшими врагами. Они были, как мы, хоккеистами, просто играющими за свою страну».

Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие Фото: Фотохроника ТАСС

Наследие суперсерий СССР — Канада 1972 и 1974 годов

Суперсерии СССР — Канада вошли в историю хоккея . Но не меньшее влияние те 16 игр оказали на массовую культуру. В 2007 году вышла спортивная драма Юрия Стааля «Валерий Харламов. Дополнительное время». Байопик посвящен спортивной карьере и личной жизни советского нападающего.

Несколькими годами позже, в 2013 году, вышла биографическая драма Николая Лебедева «Легенда 17». Она рассказывает о подготовке сборной СССР по хоккею к встрече с канадцами и первой игре суперсерии-72. Как и в вышеупомянутом фильме, особое внимание в ленте уделено судьбе Валерия Харламова.

Суперсерии 1972 и 1974 годов были увековечены на марках, в песнях, на мемориальных знаках. Но в первую очередь матч остался в памяти болельщиков. В этих играх нет проигравших. Цитируя Владислава Третьяка, победили «и мы, и канадцы, и хоккей».

