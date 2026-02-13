Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 13:21

Американский хоккеист назвал Олимпиаду без участия россиян неполноценной

Александр Хмелевски Александр Хмелевски Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Олимпийские игры — 2026 являются неполноценными без участия хоккеистов из РФ, заявил в беседе с «Чемпионатом» американский нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски. Он добавил, что россияне всегда привозят на турнир качественный состав.

Конечно, сборной России не хватает на олимпийском турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России Олимпиада неполноценна. Русские всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут и показывают красивый хоккей, — сказал Хмелевски.

Ранее сборная Канады разгромила национальную команду Чехии со счетом 5:0 в стартовом матче на Олимпиаде-2026. Счет на 20-й минуте открыл 18-летний Маклин Селебрини. Во второй двадцатиминутке Марк Стоун и Бо Хорват упрочили преимущество, а в третьем отрезке Натан Маккиннон и Ник Сузуки довели счет до разгромного. После первого тура канадцы единолично возглавили группу А.

До этого сборная Словакии по хоккею обыграла команду Финляндии в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 4:1.

