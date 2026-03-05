Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 17:05

Психолог предупредила об опасности пассивного образа жизни

Психолог Покусаева: пассивный образ жизни грозит снижением мотивации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пассивный образ жизни приводит к снижению мотивации, предупредила психолог Олеся Покусаева. В разговоре с Readovka.news специалист подчеркнула, что отказ от целей и бездействие ухудшают качество жизни и грозят апатией.

По словам психолога, людям не стоит отказываться от прогулок, общения с реальными людьми. Она обратила внимание, что привычка проводить все время за компьютером дома или на диване приводит к снижению выброса гормонов радости.

Покусаева добавила, что справиться с такой пассивностью можно. Для этого следует изменить привычный круг общения, ограничить использование гаджетов и чаще встречаться с близкими. Стоит найти новое хобби или заняться спортом.

Ранее врач Ирина Фролова заявила, что повышенная тревожность и чувство дискомфорта без доступа к смартфону могут сигнализировать о зависимости от гаджетов. Нарушения сна тоже нередко указывают на эту проблему.

