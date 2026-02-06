Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:46

Врач рассказала, как вовремя распознать зависимость от гаджетов

Врач Фролова: повышенная тревожность может указывать на зависимость от гаджетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повышенная тревожность и чувство дискомфорта без доступа к смартфону могут сигнализировать о зависимости от гаджетов, заявила РИАМО врач Ирина Фролова. Нарушения сна тоже нередко указывают на эту проблему.

Тревожным звоночком, требующим внимания, является бессонница, вызванная использованием телефона перед сном, особенно потреблением негативного новостного контента, — предупредила Фролова.

Среди других признаков врач выделила раздражительность. По ее словам, следует также насторожиться, если человек не в силах контролировать время, проведенное в Сети.

Ранее психолог Марина Андриенко заявила, что зависимость от гаджетов у детей может появляться из-за недостатка внимания. Она отметила, что ребенку необходимо предоставить альтернативные варианты досуга.

зависимости
общество
гаджеты
врачи
