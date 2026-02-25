Зимняя Олимпиада — 2026
Что такое эскапизм: почему мы бежим от реальности и что с этим делать?

Как проявляется эскапизм и надо ли бояться его в своей жизни? Как проявляется эскапизм и надо ли бояться его в своей жизни? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Что такое эскапизм — этот вопрос все чаще звучит в поисковых запросах, и неспроста. Мы живем в эпоху, когда реальность давит со всех сторон: новости, дедлайны, тревога — и человек инстинктивно ищет выход. Эскапизм — это склонность уходить от реальной жизни в мир фантазий, развлечений или иллюзий, не решая проблему, а временно от нее отворачиваясь.

Суть явления

Слово пришло из английского: escape — побег, бегство. Эскапизм — это не диагноз и не слабость характера, а адаптационный механизм психики. Когда реальность становится слишком тяжелой, мозг ищет «выход» туда, где легче, приятнее, безопаснее. Психологи разделяют его на два типа.

  • Первый — самоподавление: человек бежит от боли, тревоги и низкой самооценки.

  • Второй — самораскрытие: вполне благополучный человек просто расширяет опыт через интересное занятие.

Эскапизм вокруг нас

Он давно стал частью повседневности, просто раньше мы не знали, как это называется. Вот самые распространенные формы сегодня:

  • бесконечный скролл рилсов и коротких видео;

  • шопинг на маркетплейсах — покупки как способ поднять настроение;

  • уход в книги, сериалы, компьютерные игры;

  • эзотерика, астрология, религия — поиск смысла за пределами бытовой жизни;

  • переедание, алкоголь, бесцельный серфинг в интернете;

  • дауншифтинг и путешествия как географический побег.

Все это — попытка психики найти передышку и восстановить внутренний баланс.

Почему это так приятно — и чем опасно

Любой побег от реальности запускает выброс дофамина, эндорфинов и окситоцина — гормонов удовольствия. Поэтому лента соцсетей или новая покупка дают мгновенное облегчение. Опасность начинается там, где эскапизм перестает быть отдыхом и становится единственным способом справляться с жизнью. Человек перестает решать проблемы — они накапливаются, давление растет, и это может привести к срыву, депрессии, изоляции.

Что делать и когда идти к психологу

Сам по себе эскапизм не требует лечения — он нужен нам так же, как сон. Важно сохранять осознанность: замечать, от чего именно вы убегаете и как часто. Несколько простых ориентиров:

  • если «побеги» стали ежедневными и длятся часами — стоит насторожиться;

  • если из-за них страдает работа, здоровье или отношения — это сигнал;

  • если вернуться в реальность становится физически тяжело — пора к специалисту.

Психолог поможет найти причину, а не просто убрать симптом.

Что такое эскапизм: это естественная реакция психики на перегрузку, которая в малых дозах восстанавливает силы, а в больших — уводит от жизни все дальше. Полистать рилсы, купить что-то приятное или уйти с головой в книгу — нормально. Опасно, когда побег становится образом жизни. Прислушивайтесь к себе, и тогда эскапизм останется вашим помощником, а не ловушкой.

Ранее мы рассказывали, как найти себя с помощью метафорических карт.

Виктория Семенова
