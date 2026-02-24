Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:29

Как обращаться к Богу и святым, чтобы тебя услышали: советы для каждого

О чем молиться в православном храме — как правильно просить святых о поддержке О чем молиться в православном храме — как правильно просить святых о поддержке Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время Великого поста многие стараются чаще бывать в храме. Но, переступая порог, человек нередко теряется: к кому подойти, перед какой иконой остановиться и о чем молиться в православном храме, чтобы слова не звучали пусто.

Важно помнить: храм не место для списка желаний. Приходить сюда можно и без просьб — чтобы поблагодарить, покаяться, просто побыть в тишине. Если же есть конкретная нужда, обращаются прежде всего к Богу — Отцу, Сыну и Святому Духу. Святых почитают как молитвенников и помощников: к Богородице идут с просьбами о семье и детях, к святителю Николаю — о поддержке в трудностях, к своему небесному покровителю — о помощи в личных обстоятельствах. Но любая молитва в итоге восходит к Богу.

Обязательно ли ставить свечу? Нет. Свеча — знак жертвы и внимания, но не условие исполнения просьбы. Главное — искренность. Слова могут быть простыми: без сложных оборотов и заученных формул. Достаточно ясно назвать свою нужду, попросить воли Божией и добавить: «Да будет не как я хочу, а как полезно мне». Такой настрой защищает от эгоизма и случайных просьб.

О чем молиться в православном храме допустимо? О здравии, мире в семье, прощении, укреплении веры, мудрости в решениях, помощи в работе. Недопустимо просить о зле для других, о мести, о несправедливой выгоде, о том, что разрушает душу или ближних. Молитва — это не способ управлять обстоятельствами, а путь к внутреннему изменению.

И потому главное в храме — не количество слов, а состояние сердца. Там, где есть покаяние, благодарность и доверие Богу, просьба всегда будет услышана — даже если ответ окажется иным, чем ожидалось.

Ранее мы рассказывали, как вычислить рептилоида среди нас.

вера
храмы
иконы
молитвы
советы
православие
религия
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.