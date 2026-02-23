Кто такие рептилоиды? Если коротко — это персонажи одной из самых популярных теорий заговора в мире: человекоподобные рептилии-пришельцы, которые якобы тайно управляют нашей планетой, скрываясь за обликом политиков, монархов и медиазвезд. Если говорить подробнее, речь идет о разветвленной конспирологической концепции, объясняющей мировые проблемы существованием скрытой нечеловеческой элиты.

Откуда взялась теория

Теория в ее нынешнем виде сложилась благодаря британскому автору и конспирологу Дэвиду Айку: в 1998 году он издал книгу «Самый большой секрет», которая превратила разрозненные домыслы в стройную систему взглядов. Айк утверждал, что миллионы разумных существ с рептильной природой явились на Землю из созвездия Дракона задолго до начала письменной истории — еще в эпоху Шумера — и с тех пор ведут человечество в нужном им направлении через тайную структуру, которую он назвал Вавилонским братством. Истоки самой идеи, по мнению конспирологов, прослеживаются еще дальше: наскальные изображения V тысячелетия до н. э., на которых угадываются фигуры существ с чертами рептилий, они приводят как молчаливое свидетельство в пользу своей версии.

Главные тезисы теории

Последователи теории уверены, что рептилоиды не так просты, как кажутся.

Скрытые правители обитают в подземных убежищах и дергают за ниточки через доверенных им политиков.

Смешиваясь с людьми и производя потомство-гибридов, они встраиваются в системы власти — государственную, финансовую и медийную.

Луна и кольца Сатурна в этой концепции выполняют роль космических передатчиков, которые непрерывно транслируют сигнал, гасящий человеческую волю и критическое мышление.

За всеми значимыми организациями планеты — от закрытых орденов до международных институтов вроде ООН — стоит то самое Вавилонское братство.

Как конспирологи распознают рептилоидов

Кто такие рептилоиды: разбираемся в конспирологических теориях Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сторонники теории утверждают, что «разоблачить» рептилоида можно по:

вертикальным зрачкам, якобы заметным на видеозаписях публичных персон;

нехарактерным движениям мимики и «мерцанию» облика при определенном освещении;

холодному, расчетливому поведению и отсутствию эмпатии;

особому положению в иерархии власти — чем влиятельнее человек, тем выше «подозрение».

Реальность и критика

Ни одно из этих «доказательств» не выдерживает научной проверки. По данным социологического опроса 2013 года, около 12 миллионов американцев верили, что их правительство состоит из рептилий или гибридов, — это свидетельствует не о реальности угрозы, а о широкой распространенности конспирологического мышления. Историк и исследователь Илья Яблоков, изучавший теории заговора, считает их психологическим механизмом: они дают простое объяснение сложным и пугающим явлениям — войнам, кризисам, социальному неравенству. Психотерапевты отмечают, что вера в подобные концепции часто связана с тревожностью и потребностью человека найти «виновного» в своих трудностях.

Рептилоиды — один из самых ярких примеров того, как страх и недоверие к власти превращаются в разветвленную мифологию: теория рассказывает о тайных пришельцах-управленцах, подземных базах, космических трансляторах и гибридах среди элит, однако не имеет ни единого научного подтверждения. Тем, кто ищет ответ на вопрос, кто такие рептилоиды: это персонажи конспирологического фольклора, а не реальная угроза — куда полезнее искать причины мировых проблем в документальных источниках, журналистских расследованиях и проверенных фактах.

