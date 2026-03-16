Что такое космический мусор: что летает над нами и можно ли это убрать

Когда мы смотрим на ночное небо, оно кажется чистым и бесконечным. Но это иллюзия: Земля окружена тысячами обломков, которые люди сами же туда и закинули. Что такое космический мусор — это все искусственные объекты на орбите, которые уже не выполняют никаких задач: старые спутники, ступени ракет, фрагменты от столкновений и даже случайно оброненные астронавтами инструменты.

Откуда взялся мусор в космосе

С 1957 года, когда был запущен первый спутник, человечество отправило в космос тысячи аппаратов. Многие из них давно вышли из строя, но никуда не делись — продолжают летать по орбите. Добавьте к этому фрагменты, которые образуются при столкновениях и взрывах, и получите настоящую свалку над головой.

Что именно летает на орбите

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), сегодня на орбите Земли насчитывается около 25 тысяч предметов размером более 10 сантиметров, а более мелких фрагментов — свыше 128 миллионов. Это обломки корпусов ракет, отработавшие двигатели, куски теплозащиты, болты и даже краска, слетевшая с поверхности аппаратов. Именно поэтому все это и называют мусором: пользы ноль, а места занимает много.

Чем опасен космический мусор

Скорость таких обломков достигает 14 километров в секунду. На такой скорости даже крошечный болт может пробить борт космического корабля или вывести из строя действующий спутник. Столкновение с объектом размером от 10 сантиметров фактически уничтожает космический аппарат. Если мусора станет совсем много, он буквально «запечатает» Землю: запуск новых ракет станет смертельно опасным, а освоение космоса — невозможным.

Можно ли убрать мусор из космоса

Главная сложность в том, что мусор разлетелся по разным орбитам, вращается хаотично и его трудно поймать. Однако ученые уже ищут решения. Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева разработал технологию бесконтактной уборки: специальный аппарат-«дворник» направляет на обломок ионный поток, который аккуратно сталкивает мусор в сторону атмосферы, где тот сгорает. Британский спутник RemoveDEBRIS уже испытал в космосе технологию захвата мусора пятиметровой сетью. В 2024 году американский буксир MRV с искусственным интеллектом успешно перевел отработанный спутник Galaxy-15 на «кладбищенскую» орбиту за 32 дня. Для самых дальних орбит практикуют «орбиты-кладбища» — туда отводят аппараты, которые уже нельзя вернуть на Землю.

Что такое космический мусор — это наглядный результат десятилетий освоения космоса без правил уборки. Сейчас над Землей летают миллионы опасных обломков, которые угрожают спутникам, ракетам и самой возможности выходить в космос. Хорошая новость: технологии уборки уже существуют и постепенно применяются на практике. Если вы ищете короткий ответ на вопрос «Что такое космический мусор»: это все искусственное, что люди запустили на орбиту и забыли забрать. Проблема решаема — главное, что человечество наконец взялось за нее всерьез.

