11 февраля 2026 в 09:07

Кто такой профайлер и как им стать: можно ли научиться «читать» людей?

Что делает профайлер — раскрываем тайны модной специальности Что делает профайлер — раскрываем тайны модной специальности Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кто такой профайлер: это специалист, который анализирует поведение человека — его мимику, жесты, интонации и позы — чтобы составить психологический портрет, распознать ложь и спрогнозировать действия. Профайлеры востребованы не только в криминалистике, но и в бизнесе, HR-сфере и службах безопасности.

Почему можно считывать людей

Невербальные сигналы — жесты, мимика, интонация речи — раскрывают истинные эмоции и намерения человека даже тогда, когда слова говорят об обратном. В 1980-х годах американский психолог Пол Экман разработал методику определения психологического состояния по микровыражениям лица, которая активно применяется службами безопасности США и Европы. Современный профайлинг опирается на научные исследования в области поведенческого анализа, что делает считывание эмоций реальным и эффективным инструментом.

История профессии

Профайлинг зародился в XIX веке, когда криминалисты начали составлять психологические портреты преступников по методам их работы. Термин «профайлер» появился в 1970-х годах благодаря профессору американской академии ФБР Джону Дугласу, который создал кафедру личностно-преступного профилирования и внедрил технологию в оперативную практику. С тех пор профессия распространилась за пределы правоохранительных органов и стала востребованной в корпоративном секторе, аудите и бизнес-консультировании.

Как стать профайлером

Для освоения профессии существуют специализированные курсы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки продолжительностью от 2 месяцев до 14 месяцев. Обучение включает изучение невербального поведения, методов выявления лжи, составления психологического портрета и техник верификации информации. По окончании выдается диплом или удостоверение с внесением данных в государственный реестр.

Кто такой профайлер и как им стать: можно ли научиться «читать» людей? Кто такой профайлер и как им стать: можно ли научиться «читать» людей? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Востребованность в спецслужбах

Профайлеры активно работают в правоохранительных органах, спецслужбах и службах безопасности аэропортов, где помогают выявлять потенциальные угрозы, распознавать мошенников и предотвращать инциденты. Методики профайлинга используются при опросах свидетелей, подозреваемых и проверке партнеров.

Профайлинг — современная междисциплинарная область, объединяющая психологию, криминалистику и поведенческий анализ для считывания людей через невербальные сигналы. Тем, кто интересуется вопросом: кто такой профайлер, стоит помнить, что эта профессия требует внимательности, развитой зрительной памяти и глубокого понимания психологии, но овладеть ею реально через специализированное обучение. Сегодня профайлеры востребованы как в спецслужбах, так и в коммерческих структурах, что делает специальность перспективной и многогранной.

