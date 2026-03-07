Цветы и подарки на 8 марта — фу? Горькая правда про «женский день»

Международный женский день придумали не для тюльпанов — и вот почему нельзя дарить подарки на 8 марта без ряда уточнений. В 1910 году немецкие социалистки Клара Цеткин и Роза Люксембург предложили учредить этот день ради равных прав: одинаковой зарплаты, избирательного права, защиты от дискриминации. Феминизм — это политическое и социальное движение за равноправие полов во всех сферах жизни, а не праздничная открытка.

Где логика ломается:

женщины 365 дней в году работают наравне с мужчинами — и при этом тянут на себе большую часть домашнего хозяйства и быта;

один день с букетом не отменяет гендерного неравенства — он его маскирует;

если праздник про равенство, подарки должны получать все — или никто;

Цеткин и Люксембург боролись за законы и права, а не за традицию «поздравить и забыть».

Что получается на практике:

мужчина дарит цветы — чувствует себя «хорошим»;

женщина получает букет — и идет мыть посуду;

идея равенства похоронена под целлофаном с розами.

Вот почему нельзя дарить подарки на 8 марта без оговорок: этот жест подменяет реальное уважение красивым ритуалом. Хотите чтить дух праздника — разделите домашние обязанности поровну. Или уж тогда дарите букеты и мужчинам тоже.

