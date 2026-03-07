Цветы и подарки на 8 марта — фу? Горькая правда про «женский день»

Международный женский день придумали не для тюльпанов — и вот почему нельзя дарить подарки на 8 марта без ряда уточнений. В 1910 году немецкие социалистки Клара Цеткин и Роза Люксембург предложили учредить этот день ради равных прав: одинаковой зарплаты, избирательного права, защиты от дискриминации. Феминизм — это политическое и социальное движение за равноправие полов во всех сферах жизни, а не праздничная открытка.
Где логика ломается:
женщины 365 дней в году работают наравне с мужчинами — и при этом тянут на себе большую часть домашнего хозяйства и быта;
один день с букетом не отменяет гендерного неравенства — он его маскирует;
если праздник про равенство, подарки должны получать все — или никто;
Цеткин и Люксембург боролись за законы и права, а не за традицию «поздравить и забыть».
Что получается на практике:
мужчина дарит цветы — чувствует себя «хорошим»;
женщина получает букет — и идет мыть посуду;
идея равенства похоронена под целлофаном с розами.
Вот почему нельзя дарить подарки на 8 марта без оговорок: этот жест подменяет реальное уважение красивым ритуалом. Хотите чтить дух праздника — разделите домашние обязанности поровну. Или уж тогда дарите букеты и мужчинам тоже.
