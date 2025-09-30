О мизогинии простыми словами: что это и как проявляется

Понятие «мизогиния» встречается в повседневной жизни все чаще. Рассказываем, что это такое и где берет начало это явление. А также разбираемся, как проявляется мизогиния у мужчин и у женщин.
Что такое мизогиния: кратко о главном
Термин «мизогиния» происходит от греческих корней «misos» («ненависть») и «gyne» («женщина»). Буквально его можно перевести как «женоненавистничество». Однако на деле спектр чувств не ограничивается ненавистью. Он включает пренебрежение, объективизацию («обезличивание» женщин, восприятие их как сексуальный объект и/или прислугу), презрение, обесценивание достижений и не только.
Если кратко, мизогиния — это:
- отношение к женщинам как ко «второму», «слабому» полу;
- убеждение, что женщины уступают мужчинам, к примеру, в интеллектуальных способностях, нравственности, силе воли и не только;
- стереотипное восприятие женщин как легкомысленных, слабых, беззащитных, требующих «наставлений» и «мужского руководства»;
- идея того, что предназначение женщины ограничивается построением семьи, деторождением и обслуживанием мужчины;
- сексуализация, то есть сведение женщин до объекта удовлетворения сексуальных потребностей.
Откуда берется мизогиния
Говоря простыми словами, мизогиния — это одно из проявлений патриархата. Патриархат — это организация общества, при которой большинство прав и привилегий принадлежат мужчинам.
Патриархальное общество, в котором мужчина ценится превыше всего, не может не быть мизогинно. Женщинам отводится исключительно роль жены, матери, прислуги, то есть «дополнения» к мужчине.
Как проявляется мизогиния у мужчин
Мизогиния у мужчин проявляется на разных уровнях: от бытового до общественного. Мизогинными являются:
- уничижительные шутки о женщинах;
- принижение женщин в совокупности с идеализацией мужчин;
- обесценивание женских достижений и способностей;
- просмотр порнографии и поддержка проституции (и то и другое способствует распространению сексуального рабства);
- дискриминация на рабочем месте (к примеру, «стеклянные потолки» — негласные барьеры, из-за которых женщины не могут занять руководящие должности);
- поддержка «второй смены», то есть убеждение, что быт всецело лежит на плечах женщины, даже работающей;
- предвзятость (к примеру, отказ взять женщину на работу, так как она «обязательно уйдет в декрет», хотя сама женщина не планирует заводить детей);
- виктимблейминг — осуждение женщин, ставших жертвами сексуализированного, физического или другого насилия, убеждение в том, что женщина может «довести» мужчину до преступления;
- стереотипы, касающиеся женской внешности (женщина в патриархальном обществе должна выглядеть молодо, не иметь морщин и волос на теле (то есть уподобиться ребенку), носить макияж на постоянной основе — словом, «нравиться» мужчинам).
Это только некоторые примеры мизогинного поведения. Резюмируя, мизогинами являются все мужчины, с предубеждением относящиеся к женщинам.
Что такое внутренняя мизогиния
Однако мизогинами бывают не только мужчины. И тут мы переходим к понятию «внутренняя мизогиния». Так называется ненависть или пренебрежение, испытываемые женщиной по отношению к другим женщинам. Мизогинная женщина верит в превосходство мужчин и поддерживает гендерные стереотипы.
Часто внутренняя мизогиния является защитным рефлексом. Унижая других женщин в мужской компании, женщина пытается доказать, что она «не такая, как все», «своя в доску». Разделяя мизогинные взгляды, она надеется заручиться мужской симпатией. А это якобы обеспечит ей защиту и неприкосновенность. Однако на деле мизогинные женщины подвергаются дискриминации в той же степени, что и феминистки.
Естественно, дискриминация женщин требует куда более углубленного обсуждения. Мы же привели основные сведения о том, что такое мизогиния и как она проявляется.
