О мизогинии простыми словами: что это и как проявляется

Понятие «мизогиния» встречается в повседневной жизни все чаще. Рассказываем, что это такое и где берет начало это явление. А также разбираемся, как проявляется мизогиния у мужчин и у женщин.

Что такое мизогиния: кратко о главном

Термин «мизогиния» происходит от греческих корней «misos» («ненависть») и «gyne» («женщина»). Буквально его можно перевести как «женоненавистничество». Однако на деле спектр чувств не ограничивается ненавистью. Он включает пренебрежение, объективизацию («обезличивание» женщин, восприятие их как сексуальный объект и/или прислугу), презрение, обесценивание достижений и не только.

Если кратко, мизогиния — это:

отношение к женщинам как ко «второму», «слабому» полу;

убеждение, что женщины уступают мужчинам, к примеру, в интеллектуальных способностях, нравственности, силе воли и не только;

стереотипное восприятие женщин как легкомысленных, слабых, беззащитных, требующих «наставлений» и «мужского руководства»;

идея того, что предназначение женщины ограничивается построением семьи, деторождением и обслуживанием мужчины;

сексуализация, то есть сведение женщин до объекта удовлетворения сексуальных потребностей.

Как проявляется мизогиния Фото: Shutterstock/FOTODOM

Откуда берется мизогиния

Говоря простыми словами, мизогиния — это одно из проявлений патриархата. Патриархат — это организация общества, при которой большинство прав и привилегий принадлежат мужчинам.

Патриархальное общество, в котором мужчина ценится превыше всего, не может не быть мизогинно. Женщинам отводится исключительно роль жены, матери, прислуги, то есть «дополнения» к мужчине.

Как проявляется мизогиния у мужчин

Мизогиния у мужчин проявляется на разных уровнях: от бытового до общественного. Мизогинными являются:

уничижительные шутки о женщинах;

принижение женщин в совокупности с идеализацией мужчин;

обесценивание женских достижений и способностей;

просмотр порнографии и поддержка проституции (и то и другое способствует распространению сексуального рабства);

дискриминация на рабочем месте (к примеру, «стеклянные потолки» — негласные барьеры, из-за которых женщины не могут занять руководящие должности);

Мизогиния у мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM

поддержка «второй смены», то есть убеждение, что быт всецело лежит на плечах женщины, даже работающей;

предвзятость (к примеру, отказ взять женщину на работу, так как она «обязательно уйдет в декрет», хотя сама женщина не планирует заводить детей);

виктимблейминг — осуждение женщин, ставших жертвами сексуализированного, физического или другого насилия, убеждение в том, что женщина может «довести» мужчину до преступления;

стереотипы, касающиеся женской внешности (женщина в патриархальном обществе должна выглядеть молодо, не иметь морщин и волос на теле (то есть уподобиться ребенку), носить макияж на постоянной основе — словом, «нравиться» мужчинам).

Это только некоторые примеры мизогинного поведения. Резюмируя, мизогинами являются все мужчины, с предубеждением относящиеся к женщинам.

Что такое внутренняя мизогиния

Однако мизогинами бывают не только мужчины. И тут мы переходим к понятию «внутренняя мизогиния». Так называется ненависть или пренебрежение, испытываемые женщиной по отношению к другим женщинам. Мизогинная женщина верит в превосходство мужчин и поддерживает гендерные стереотипы.

Что такое внутренняя мизогиния Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часто внутренняя мизогиния является защитным рефлексом. Унижая других женщин в мужской компании, женщина пытается доказать, что она «не такая, как все», «своя в доску». Разделяя мизогинные взгляды, она надеется заручиться мужской симпатией. А это якобы обеспечит ей защиту и неприкосновенность. Однако на деле мизогинные женщины подвергаются дискриминации в той же степени, что и феминистки.

Естественно, дискриминация женщин требует куда более углубленного обсуждения. Мы же привели основные сведения о том, что такое мизогиния и как она проявляется.

