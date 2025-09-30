Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 20:12

О мизогинии простыми словами: что это и как проявляется

Что такое мизогиния Что такое мизогиния Фото: Shutterstock/FOTODOM

Понятие «мизогиния» встречается в повседневной жизни все чаще. Рассказываем, что это такое и где берет начало это явление. А также разбираемся, как проявляется мизогиния у мужчин и у женщин.

Что такое мизогиния: кратко о главном

Термин «мизогиния» происходит от греческих корней «misos» («ненависть») и «gyne» («женщина»). Буквально его можно перевести как «женоненавистничество». Однако на деле спектр чувств не ограничивается ненавистью. Он включает пренебрежение, объективизацию («обезличивание» женщин, восприятие их как сексуальный объект и/или прислугу), презрение, обесценивание достижений и не только.

Если кратко, мизогиния — это:

  • отношение к женщинам как ко «второму», «слабому» полу;
  • убеждение, что женщины уступают мужчинам, к примеру, в интеллектуальных способностях, нравственности, силе воли и не только;
  • стереотипное восприятие женщин как легкомысленных, слабых, беззащитных, требующих «наставлений» и «мужского руководства»;
  • идея того, что предназначение женщины ограничивается построением семьи, деторождением и обслуживанием мужчины;
  • сексуализация, то есть сведение женщин до объекта удовлетворения сексуальных потребностей.

Как проявляется мизогиния Как проявляется мизогиния Фото: Shutterstock/FOTODOM

Откуда берется мизогиния

Говоря простыми словами, мизогиния — это одно из проявлений патриархата. Патриархат — это организация общества, при которой большинство прав и привилегий принадлежат мужчинам.

Патриархальное общество, в котором мужчина ценится превыше всего, не может не быть мизогинно. Женщинам отводится исключительно роль жены, матери, прислуги, то есть «дополнения» к мужчине.

Как проявляется мизогиния у мужчин

Мизогиния у мужчин проявляется на разных уровнях: от бытового до общественного. Мизогинными являются:

  • уничижительные шутки о женщинах;
  • принижение женщин в совокупности с идеализацией мужчин;
  • обесценивание женских достижений и способностей;
  • просмотр порнографии и поддержка проституции (и то и другое способствует распространению сексуального рабства);
  • дискриминация на рабочем месте (к примеру, «стеклянные потолки» — негласные барьеры, из-за которых женщины не могут занять руководящие должности);

Мизогиния у мужчин Мизогиния у мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • поддержка «второй смены», то есть убеждение, что быт всецело лежит на плечах женщины, даже работающей;
  • предвзятость (к примеру, отказ взять женщину на работу, так как она «обязательно уйдет в декрет», хотя сама женщина не планирует заводить детей);
  • виктимблейминг — осуждение женщин, ставших жертвами сексуализированного, физического или другого насилия, убеждение в том, что женщина может «довести» мужчину до преступления;
  • стереотипы, касающиеся женской внешности (женщина в патриархальном обществе должна выглядеть молодо, не иметь морщин и волос на теле (то есть уподобиться ребенку), носить макияж на постоянной основе — словом, «нравиться» мужчинам).

Это только некоторые примеры мизогинного поведения. Резюмируя, мизогинами являются все мужчины, с предубеждением относящиеся к женщинам.

Что такое внутренняя мизогиния

Однако мизогинами бывают не только мужчины. И тут мы переходим к понятию «внутренняя мизогиния». Так называется ненависть или пренебрежение, испытываемые женщиной по отношению к другим женщинам. Мизогинная женщина верит в превосходство мужчин и поддерживает гендерные стереотипы.

Что такое внутренняя мизогиния Что такое внутренняя мизогиния Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часто внутренняя мизогиния является защитным рефлексом. Унижая других женщин в мужской компании, женщина пытается доказать, что она «не такая, как все», «своя в доску». Разделяя мизогинные взгляды, она надеется заручиться мужской симпатией. А это якобы обеспечит ей защиту и неприкосновенность. Однако на деле мизогинные женщины подвергаются дискриминации в той же степени, что и феминистки.

Естественно, дискриминация женщин требует куда более углубленного обсуждения. Мы же привели основные сведения о том, что такое мизогиния и как она проявляется.

Ранее мы рассказали о том, какие маски эффективны для здоровья волос.

гендерноенеравенство
дискриминация
женщины
равенство
равноправие
термины
феминизм
феминистки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.